Contundente derrota del oficialismo en primarias de Argentina

La principal coalición opositora argentina aventaja en votos al oficialismo en los mayores distritos del país, según el primer escrutinio de las primarias del domingo (12.09.2021) en las que se elige a los candidatos para las legislativas nacionales del 14 de noviembre.

Con el 98,64 % de los votos escrutados en la capital, las tres listas presentadas por Juntos por el Cambio -con la de María Eugenia Vidal a la cabeza- obtuvieron en conjunto un 48,19 % de los apoyos, seguida por el 24,66 % de la única propuesta que presentó el oficialista Frente de Todos -de mayoría peronista y al que pertenece el presidente Alberto Fernández- y por otras formaciones menores.



En una primera reacción el presidente Alberto Fernández admitió que "algo" no habrá hecho bien, por no recibir el apoyo esperado, pero se comprometió a trabajar para revertir el resultado en noviembre.

"Evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos, y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente, con respeto y mucha atención", dijo el mandatario al comparecer en el búnker del oficialista Frente de Todos. A su lado, la vicepresidenta Cristina Fernández, líder de la facción kirchnerista del peronismo, prefirió no hablar.

Por su parte, Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora a la que pertenece el expresidente Mauricio Macri, festejó la "nueva oportunidad" obtenida en las urnas tras convertirse en la primera fuerza en número de votos en los principales distritos.

"Gracias a todos los que fueron a votar hoy y nos dieron una nueva oportunidad. Sabemos que es una tarea y una obligación", expresó en su búnker electoral la precandidata a diputada por la ciudad de Buenos Aires y exgobernadora de la provincia bonaerense María Eugenia Vidal, una de las triunfadoras de la jornada.

Respecto a los distritos que le siguen en importancia y con los escrutinios muy avanzados, en la provincia de Córdoba también aventajan las listas de la misma coalición opositora, con la marca Juntos por el Cambio, con el 47,5% de votos; en Santa Fe con el 41,6% y en la ciudad de Buenos Aires con el 48,3 por ciento.

Para estas primarias de voto obligatorio, conocidas como PASO, estaban llamados a sufragar 34,3 millones de argentinos para definir las listas que competirán en los comicios de noviembre, cuando se renovarán 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados, donde ahora ningún grupo tiene mayoría absoluta, y 24 de los 72 del Senado, dominado por el oficialismo.

Los comicios cobran importancia por hacerse durante la pandemia y por ser los primeros con Alberto Fernández como presidente. Los analistas los consideran una suerte de plebiscito a su gestión, marcada por la pandemia y la larga recesión que se inició en 2018.

Estas PASO también son cruciales para la oposición, que trata de ordenar liderazgos tras la derrota del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) ante Fernández en las presidenciales de 2019.

Última actualización a las 07:04 CET.

gs (efe, ap,afp)