Contra cocaína al alza en Europa, acuerdos con Latinoamérica

Para enero de 2024 podría estarse firmando un acuerdo de cooperación en materia dedrogas entre la Unión Europea yEcuador, de donde proviene en este momento la mayor cantidad de cocaína que entra a suelo europeo. Al mismo tiempo vería la luz uno con Colombia, el mayor productor de la droga ilícita que más se expande en este momento.

“Existe evidencia científica que confirma el tremendo aumento de la producción de cocaína en América Latina. En parte, el aumento está asociado a los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC”, explica a DW Alexis Goosdeel, director del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA). Por ejemplo, según datos de Naciones Unidas, en la región fronteriza de Putumayo, en 2021 se registró un aumento del 45 por ciento de cultivos de coca.

“La capacidad de producción y los procesos químicos han sido mejorados y, según estimaciones, en los últimos dos o tres años, en general, se detecta un aumento de producción de cocaína de un 35 por ciento”, sigue Goosdeel, quien presentó en Bruselas el informe anual del EMCDDA.

Alexis Goosdeel e Ylva Johansson, en la presentación del informe sobre la droga. Imagen: European Commission

Si bien las drogas sintéticas van al alza y el cannabis es la droga más usada, la cocaína es la que más gana terreno. Las incautaciones policiales, desde el 2011, han aumentado en un 400 por ciento; en 2022, las 300 toneladas incautadas en la UE batieron el récord.

Momento de actuar en puertos

La creciente violencia y criminalidad en ciudades y puertos europeos, por donde entra la cocaína en contenedores, ha impelido a la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, a viajar a Colombia y Ecuador (marzo 2023), con el objetivo de reforzar la cooperación internacional para combatir la criminalidad. Entre otros, a través de uincrementar la seguridad en puertos como el de Guayaquil.

“Ambos países firmaron un acuerdo con Europol y también han presentado una demanda de cooperación con nosotros”, sigue Goosdeel, apuntando a las ventajas de que el observatorio deje solamente de monitorear y pase, ahora como la nueva Agencia Europea de Drogas, a levantar alertas y proponer soluciones.

“Para Colombia y Ecuador, por ejemplo, será importante estar unidos al sistema europeo de alerta temprana que ahora va a ampliar su acción a todas las drogas. Pueden beneficiarse de datos, procedimientos e información sobre toxicología”, añade Goosdeel, que dirige desde el 2016 el EMCDDA. En un principio, este observatorio fue creado, en 1993, para monitorear y cuantificar el uso de drogas.

“Será importante también poder informar a las autoridades europeas y nacionales sobre los problemas asociados al uso, no solamente a la producción y al tráfico de drogas. Se trata de cooperar en adaptar su sistema de salud, de prevención y reinserción social”, agrega el especialista.

Aunque la cooperación regional en este ámbito existe desde hace casi dos décadas con América Latina, los acuerdos bilaterales permitirían acelerar, con quienes tengan interés, la creación de observatorios nacionales. “El intercambio de datos será útil para entender mejor qué cambia y por qué, teniendo muy en cuenta el precepto de responsabilidad compartida”, subraya Goosdeel.

Pureza plantea más interrogantes

“La pureza de la cocaína crece. También su popularidad. El año anterior, casi dos millones de europeos entre los 15 y los 34 años usaron cocaína”, apuntó en la presentación del informe la comisaria Johansson. A este respecto, en el estudio se afirma que en 37 de las 65 ciudades europeas que reportan análisis de sus aguas residuales se detectó un aumento de residuos de cocaína.

Por otro lado, por las incautaciones, se ha podido determinar que la pureza del polvo de cocaína, en venta al por menor, oscila entre el 48 y el 85 por ciento. En comparación al 2011, el grado de pureza ha ascendido en un 43 por ciento.

“Con precios estables, a pesar del aumento de las importaciones en el mercado no se percibe el impacto. Por otro lado, aunque no es un fenómeno generalizado, la producción en territorio europeo aumenta cada año. Tanto en la modalidad de extraerla de los productos en los que llega para conseguir pasar las fronteras, como en la transformación de la pasta base. No sabemos aún si se trata de explorar nuevas formas de comercialización. Tenemos aún más preguntas que conclusiones. Habrá que analizar más para entender la estrategia de los subgrupos criminales”, acota Goosdeel.

Como fuere, con mucha esperanza en las ventajas de la ampliación de las funciones del Observatorio, con sede en Lisboa, el especialista confía en avanzar en un acuerdo de cooperación con Perú y otro, aún en pañales, con México. “Con Chile, que tiene mucho interés y una avanzada capacidad de monitoreo a través de su sistema nacional de información, comenzarán las negociaciones en una semana. Y si todo va bien, a comienzos de 2024 viajaría tanto a Quito como a Bogotá para firmar los acuerdos”, concluye.

(ers)