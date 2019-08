Conmemoran el 75 aniversario del exterminio de gitanos en Auschwitz

Sobrevivientes del holocausto de los gitanos y los judíos se reunieron el viernes (02.08.2019) en el sitio de Auschwitz-Birkenau, Polonia, para conmemorar el 75 aniversario de la última matanza de gitanos internados en esos dos campamentos gemelos.

Además de más de seis millones de judíos exterminados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania de Hitler reservó la misma suerte a unos 500.000 miembros de las comunidades gitanas.

Unos 23.000 gitanos de toda Europa fueron llevados a Auschwitz-Birkenau entre marzo de 1943 y julio de 1944. Casi todos murieron ahí. El 2 de agosto de 1944, cuando la derrota de Alemania parecía más probable, los nazis asesinaron entre 4.200 y 4.300 gitanos en el campo de la muerte de Birkenau.

Jesse Jackson, defensor de los derechos de los afroamericanos, quien participó en las ceremonias, habló del "holocausto olvidado" de los gitanos y advirtió del ascenso de la extrema derecha en Europa y Estados Unidos.

"Los sobrevivientes debemos defender los derechos humanos y la democracia. No podemos estar seguros de que los crímenes nazis no se repetirán nunca", dijo la gitana Else Baker, que sobrevivió Auschwitz, quien perdió tres de sus cuatro hermanos y hermanas y su madre en el campo.

Se cree los gitanos, que han permanecido nómadas durante mucho tiempo, emigraron hacia el siglo XI a Europa desde el noroeste de India. Su número total en el continente se sitúa entre 10 y 12 millones. Sus condiciones de vida siguen siendo a menudo difíciles. (afp/dpa)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube