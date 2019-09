Congresistas negros recuerdan 400 aniversario de primera llegada de esclavos a EE.UU.

"Somos muy afortunados de vivir en este increíble país (...) Pero hemos sido reacios a examinar y abrazar toda nuestra historia: no podemos solo aceptar las partes buenas; tenemos que adoptar las partes difíciles también", dijo la presidenta del CBC, la legisladora Karen Bass, en el discurso de apertura del evento. "No podemos pretender que no pasaron o creer que fueron tan malas que nunca pasaron", agregó Bass, que representa el distrito 37 de California en la Cámara Baja de EE.UU. El acto, que empezó con ritmos africanos, lo que llevó a varios congresistas a bailar de manera improvisada, reunió a más de 500 personas en el Salón de la Emancipación del Capitolio estadounidense.

Precisamente, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, hizo referencia a la sala en la que se celebró el evento, que está repleta de esculturas de figuras negras relevantes en la historia del país, y rememoró que fue levantada con el esfuerzo de esclavos afroamericanos. "Este es un día importante. El inicio de la mercancía de esclavos forma parte de nuestra historia (...) No debemos olvidarla", insistió Pelosi.

De África a colonia británica en tierras americanas

A finales de agosto de 1619, una veintena de africanos llegó a Jamestown (Virginia, EE.UU.) para ser esclavos en la entonces colonia británica, después de haber sido robados por traficantes portugueses, de acuerdo a documentos históricos.

Esa fecha marca el inicio de los orígenes de la esclavitud en EE.UU., al ser la primera llegada forzada de esclavos de la que se tiene constancia escrita. De hecho, su llegada a territorio estadounidense está considerada por muchos historiadores el principio de una época llena de "tragedia, supervivencia, desigualdad y opresión", según la doctora en Antropología Johnetta Cole, que también participó en el evento y es una de las figuras más emblemáticas de la comunidad afroamericana en EE.UU.

"Aún hoy en día, los afroamericanos estamos considerados de segunda clase", criticó Cole, que repasó en su discurso datos de desigualdad en número de muertes a manos de la policía, tasas de encarcelamiento y oportunidades económicas, entre otras cuestiones. Actualmente, el CBC cuenta con la cifra récord de 55 legisladores, que representan más de 82 millones de estadounidenses, una cuarta parte del total de la población del país y más del 40 % del total de afroamericanos en Estados Unidos.

jov (efe, AbcNews)