Conferencia Episcopal Ecuatoriana advierte posibilidad de “otro descontento social”

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) alertó este jueves (17.10.19) de la posibilidad de que se produzca "otro descontento social" en el país si el jefe de Estado, Lenín Moreno, amplía a través de un veto las causales permitidas para abortar.

"No es el momento de abrir nuevas heridas y confrontaciones. El Ecuador necesita sanar y reconciliarse. En tal virtud, tratar de imponer, por medio de un veto, como la ampliación de causales para despenalizar el aborto, que no fueron aprobadas por la Asamblea, puede generar otro descontento social", advirtió la institución religiosa, que junto a la ONU propició un diálogo entre gobierno e indígenas, para buscar una salida pacífica al más reciente estallido social que dejó al menos ocho muertos y 1.300 heridos en esa nación sudamericana.

En el comunicado, la CEE recordó que apenas el domingo pasado, Ecuador encontró por medio del diálogo, "una ruta para recuperar la calma anhelada" en momentos en que se agudizaban las protestas indígenas contra la eliminación de un subsidio a los combustibles.

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana y la ONU propiciaron el diálogo entre gobierno e indígenas para buscar una salida al estallido social que sacude Ecuador.

Rechazo al aborto por violación

"Apelamos, Señor Presidente, a su gran sensibilidad social y firme decisión de respetar los procedimientos constitucionales y legales", finaliza la nota de la Conferencia Episcopal, haciendo alusión a una decisión tomada por la Asamblea Nacional en septiembre pasado, que rechazó ampliar los supuestos para poder abortar, entre ellos para los casos de que la gestante haya sido violada.

Al no aprobar unas reformas al Código Penal referentes al aborto no punible, el Legislativo ecuatoriano negó la moción que abogaba por despenalizar el aborto por violación y mantuvo la legislación vigente. La propuesta de reforma rechazada formulaba que las mujeres pudieran acudir a la práctica del aborto en caso de violación, estupro, inseminación no consentida, mal formación del feto e incesto.

En Ecuador, el aborto es legal solo cuando se encuentra en riesgo la vida o la salud de la gestante y cuando se presenta un embarazo resultado de una violación a una mujer con discapacidad mental. Más de 20.000 niñas menores de catorce años parieron en Ecuador entre 2008 y 2018, de acuerdo con datos oficiales.

jcg (efe, Conferencia Episcopal Ecuatoriana)