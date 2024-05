Conferencia en Berlín: Ucrania necesita ayuda urgente

El reciente ataque a un hipermercado, en un barrio de la ciudad de Járkiv, tiene un simbolismo cínico: Rusia está cortando de raíz cualquier esperanza de reconstrucción.

Y, sin embargo, el gobierno alemán todavía sigue tratando de dar al pueblo de Ucrania esperanzas para la reconstrucción del país. Desde 2023, en Berlín y Kiev están preparando la "Conferencia de Reconstrucción de Ucrania 2024”, que se celebrará los días 11 y 12 de junio en Berlín. Se esperan al menos 1.500 invitados de los países que apoyan al país y también de Ucrania.

Pero con el bombardeo masivo de infraestructuras civiles, centrales eléctricas y térmicas desde principios de marzo, la brecha es cada vez mayor entre lo que pretende la conferencia en Alemania y lo que Ucrania necesita como ayuda rápida de emergencia.

Ayuda de emergencia para el suministro energético

Actualmente, Ucrania sólo puede "reaccionar ante la destrucción", opina en una entrevista con DW el experto en economía Robert Kirchner, quien trabaja desde hace 15 años con la consultora Berlin Economics en Ucrania y también asesora al gobierno alemán.

"Lo que deberíamos estar haciendo ahora es ayudar a Ucrania a mantener el suministro de energía y la infraestructura crítica y, al mismo tiempo, velar para que la economía esté funcionando lo mejor posible", dijo Kirchner

DETEK, la empresa del multimillonario ucraniano Rinat Akhmetov, anunció recientemente que Rusia ha destruido el 90 por ciento de su "capacidad de generación de energía con combustible fósil”. Las centrales eléctricas DETEK cubren el 40 por ciento del suministro eléctrico de Ucrania.

Ante esta incierta situación, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, celebró una reunión "para organizar el período otoño-invierno". Ucrania tiene que asignar el suministro de energía, tras un breve período de funcionamiento normal a finales de 2023. De nuevo se trata de decidir quién y a qué hora recibirá electricidad y cuándo no. "Las infraestructuras críticas, los hospitales, las empresas militares y las empresas que llevan a cabo tareas de movilización tendrán prioridad para recibir electricidad", afirmó el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, tras la reunión en Járkiv.

Ucrania dice necesitar otros siete sistemas de defensa Patriot. Imagen: BildFunkMV/IMAGO

Perspectivas catastróficas para el invierno

Kirchner señala que las centrales térmicas de la época anterior a la independencia de la Unión Soviética desempeñan un papel importante en las principales ciudades de Ucrania.

"Probablemente tendremos un problema con el suministro de calefacción en invierno, porque una parte importante ha sido destruida", afirma Kirchner. "No nos damos cuenta de eso ahora, o no nos molesta en el verano. Pero puede convertirse en un problema enorme en el invierno. Y si eso no se resuelve, entonces tendremos que lidiar con nuevos movimientos de refugiados”.

Por otra parte, "no quiero ni imaginar lo que sucedería si colapsara el sistema de aguas residuales en una gran ciudad. Aquí deberían prepararse planes de contingencia", dice el experto en economía y energía.

"Iniciativa de trabajadores cualificados” para Ucrania

En Berlín y bajo el título "Dimensiones humanas” se tratará el tema de "la mejora social y el capital humano para el futuro de Ucrania”.

Otra cuestión es la movilización de capital privado para la reconstrucción, tema que ocupa un lugar destacado en la agenda de la ministra alemana de Ayuda al Desarrollo, Svenja Schulze, cuyo Ministerio organiza la conferencia junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán.

Durante los preparativos para la conferenica de Berlín, el embajador ucraniano, Oleksii Makeiev, pidió con urgencia más armamento de defensa antiaérea: dijo que su país necesita, "como mínimo, siete sistemas Patriot más".

Tanto la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, como el ministro de Defensa, Boris Pistorius, apelaron a los socios de la OTAN para que envíen más sistemas de defensa a Ucrania.

La conferencia de reconstrucción de Ucrania en junio se verá probablemente eclipsada por la pregunta de fondo: ¿Cómo podría Ucrania defenderse con éxito de los ataques aéreos de Rusia? Kirchner lo tiene claro: "Los ataques continúan, la destrucción continúa. Eso significa que los costos de reconstrucción son cada vez más altos, incluso mientras estamos hablando".

(rmr/ers)