Ucrania sigue esperando la ayuda de sus aliados

Tras semanas de sucesivas reuniones, la Unión Europea no ha dado respuestas concretas a las peticiones de baterías de defensa antiaérea realizadas por Kiev para enfrentar la agresión rusa.

Los ataques aéreos de Rusia contra infraestructura civil ucraniana -como centrales eléctricas- siguen sin cesar. Por ello, el gobierno ucraniano pide más baterías de defensa antiaérea a sus aliados occidentales. Lo hizo en la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN hace dos semanas, en la cumbre de la UE en Bruselas, en la reunión de ministros de Exteriores del G7 en Capri (Italia) la semana pasada y ahora, de nuevo, en la reunión de ministros de Defensa y Exteriores de la UE en Luxemburgo.

El mensaje es siempre el mismo: Ucrania necesita con urgencia sistemas de defensa del tipo Patriot o Iris-T para contrarrestar la agresión rusa. Además, todavía sigue faltando munición para la artillería de primera línea. La respuesta de los aliados occidentales ha sido siempre la misma: estamos intentando encontrar lo más rápido posible sistemas de armas y municiones de los que se pueda prescindir sin quedar totalmente indefensos.

La frustración por esto no solo afecta al ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba. También el representante de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, está perdiendo la paciencia con las vacilaciones europeas. "No tengo ningún sistema de defensa Patriot en Bruselas, tienen que venir de los estados miembros", dijo enojado tras la reunión, donde nuevamente no se tomaron decisiones concretas.

Se necesitan misiles

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, estimó que se necesitan otros 24 sistemas de defensa para poder proteger todo su territorio. Kuleba, en tanto, dijo que se contentaría con solo seis, si estos estuvieran disponibles de inmediato. Actualmente hay tres sistemas Patriot de Estados Unidos y tres de Alemania en operaciones en Ucrania. Berlín prometió uno más.

Alemania es el único país de Europa que puede actualmente prescindir de algunos Patriot. Países Bajos, España, Grecia, Rumania, Suecia y Polonia también tienen el moderno sistema de defensa, pero en cantidades tan pequeñas que ni siquiera se atreven a revelar las cifras.

Las fuerzas ucranianas combaten los drones rusos con defensas móviles. Imagen: Madiyevskyy Vyacheslav/Ukrinform/abaca/picture alliance

"Los stock están agotados"

La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, declaró que llevan meses tratando de encontrar equipos adicionales, pero sus propias existencias "se agotaron". Alemania tiene en total doce sistemas Patriot, cuatro de los cuales han sido cedidos a Ucrania. Los ocho restantes no son suficientes para la defensa aérea nacional. Por cierto, tampoco basta con doce, porque estos sistemas no fueron diseñados para proteger a la población civil, sino más bien como unidades móviles para cubrir ciudades o grandes unidades de tropas.

Además de los Patriot, Ucrania también dispone de cuatro sistemas de defensa tipo Iris-T fabricados en Alemania. Y vendrán más. De Noruega, Italia, Francia y Estados Unidos Ucrania ha recibido un pequeño número de sistemas NASAM, de menor alcance. Los 61 mil millones de dólares de ayuda militar prometidos por Estados Unidos incluyen al menos municiones para estos NASAM y también para los Patriot. Hay que considerar que cada disparo con un Patriot cuesta alrededor de 4 millones de dólares.

Próxima oportunidad: Conferencia de Ramstein

Es posible que haya compromisos concretos de ayuda por parte de los aliados europeos en la reunión ordinaria del llamado Grupo Ramstein, que se celebrará a fines de esta semana. Allí se congregan todos los Estados que han suministrado armas y entrenado soldados de Ucrania desde el inicio de la agresión rusa, hace más de dos años. El grupo no es una institución de la OTAN y recibe su nombre del lugar donde se celebró la primera conferencia: la Base Ramstein de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Alemania.

Quizás allí tengan en cuenta los datos del Royal United Services Institute de Reino Unido, donde estiman que el ejército de Ucrania solo puede disparar 2.000 granadas y proyectiles de gran calibre al día. Rusia, en cambio, tiene hasta 10.000 proyectiles disponibles cada jornada.

(dzc/ers)