Concentración en La Habana a favor del gobierno

Miles de personas se concentran este sábado (17.07.2021) en La Habana en un acto de apoyo a la Revolución organizado por el Gobierno cubano al que asisten el exmandatario Raúl Castro y el presidente, Miguel Díaz-Canel, casi una semana después de que masivas marchas de protesta sacudieran la isla en medio de una fuerte crisis.

Los asistentes al acto progubernamental fueron convocados de madrugada a la zona conocida como La Piragua, en el Malecón a su paso por el barrio del Vedado y muy cerca de la sede de la Embajada de Estados Unidos. Un equipo de Efe presente en el acto comprobó que el servicio de internet en los móviles, prácticamente inaccesible desde las protestas del domingo, aún no está disponible, aunque por las redes empiezan a multiplicarse imágenes de la concentración publicadas por altos funcionarios e instituciones oficiales.

Con banderas cubanas y del Movimiento 26 de Julio, fotografías del fallecido Fidel Castro y de su hermano Raúl, los concentrados -muchos agrupados según su pertenencia a distintos organismos y empresas estatales- jalearon a los dirigentes y corearon consignas a favor de la Revolución.

El único incidente hasta ahora se ha producido cuando antes del inicio un hombre ha gritado "patria y vida", uno de los principales lemas de las protestas antigubernamentales, y ha sido detenido y sacado del lugar.

La filtración al portal informativo cibercuba.com de un chat con casi quinientos estudiantes de Matemáticas de la Universidad de La Habana mostró cómo el decano presionaba a los alumnos para participar en la manifestación. "Lo que no me gusta de estas manifestaciones por parte del gobierno es que no son espontáneas... De 100 jóvenes que ves en la calle apoyando la revolución, puedo decir que más de 60 son por peticiones tipo la que se acaba de hacer aquí...", respondía uno de los alumnos.

lgc (efe/cibercuba)