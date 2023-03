Colombia y el conflicto "más letal" de Latinoamérica

"Un excombatiente quiere traer la paz”

Así titula el periódico alemán Tagesspiegel un análisis sobre las negociaciones de paz del Gobierno de Gustavo Petro con el ELN, en Colombia:

"Son los últimos guerrilleros que quedan en Colombia: el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este ha existido durante casi 60 años, tanto tiempo como el conflicto armado en Colombia. Ahora, el ELN también debe deponer las armas.

El presidente Gustavo Petro hizo suyo el proyecto de poner fin al conflicto de una vez por todas. Como excombatiente, Petro conoce esa guerra de primera mano. Si alguien puede negociar con el ELN, ese es él. Sin embargo, no será fácil hacerlo. ‘Estamos hablando del conflicto más largo, más letal y complejo de la historia latinoamericana', dice Jerónimo Ríos Sierra, politólogo de la Universidad Complutense de Madrid. Ríos estuvo involucrado en anteriores negociaciones de paz en Colombia. Cerca de 500.000 personas, según estima la Comisión de la Verdad de Colombia, murieron debido a los enfrentamientos en los últimos 60 años.

‘La paz no significa la ausencia de la guerra', señala Ríos Sierra, ‘sino la ausencia de factores que hacen posible la guerra, como el tráfico de cocaína o la existencia de las guerrillas. Mientras estas sigan existiendo, el conflicto seguirá alimentándose'. Si Petro quiere la paz, debería, según el politólogo, terminar con las estructuras paralelas: por ejemplo, con la minería ilegal, la tala ilegal y el narcotráfico. ‘El ELN se financia a través de la minería ilegal. Negociar sobre eso va a resultar difícil', explica. Y agrega que Petro podría hacer otras ofertas al ELN, por ejemplo, en cuanto a su pedido de más democracia directa. Andrei Gómez Suárez, un investigador colombiano en la Universidad de Winchester, en Reino Unido, no cree que Petro logre con el ELN lo que Santos logró con las FARC. Petro ‘sabe que, si quiere paz, tiene que hablar con todos', dice. Pero opina que ‘Colombia todavía necesitará décadas para poner fin al conflicto'”.

Robert Habeck, ministro alemán de Economía, y Cem Özdemir, ministro alemán de Alimentación y Agricultura, en Brasil.

"Entre la selva y el bienestar”

Una nota del diario Frankfurter Allgemeine Zeitung se refiere a la visita conjunta a Brasil del ministro alemán de Economía y Protección del Clima, además de vicecanciller, Robert Habeck, y el ministro alemán de Alimentación y Agricultura, Cem Özdemir:

"La guerra (en Ucrania) ha hecho que América Latina vuelve a estar en el foco de atención. El tratado de libre comercio con el Mercosur volvió al primer lugar en la lista de prioridades, también en el congreso económico germano-brasilero. Desde 1999, Bruselas negocia con los países del Mercosur sobre el tratado, que, en realidad, solo debe ser aún ratificado. (…) Y, dado que Bolsonaro ya no gobierna el país, parece solucionado el problema que había impedido que la Unión Europea ratificara el acuerdo. Lula da Silva, por el contrario, goza de un voto de confianza, al menos, en lo que respecta a la protección del Amazonas. Bajo su presidencia, entre 2003 y 2010, la deforestación había disminuido drásticamente. (…) En Brasil hay consciencia sobre la importancia de la selva. Sobre todo, entre los brasileros más jóvenes y estudiados, la conciencia sobre el cambio climático ha aumentado, como muestran las encuestas. (...) Al país no le falta tanto la voluntad para proteger al medioambiente, sino, más bien, el bienestar para poder lograrlo. La agenda climática y la protección de la Amazonía no tienen prioridad a nivel interno para Lula, en tanto la gente en su país pase hambre. (…) De modo que, probablemente, no sea muy prometedor, como en el caso del tratado de libre comercio, exigir como condición la protección del Amazonas para impulsar económicamente el bienestar”.

(cp/ms)