Claudia Sheinbaum presenta la primera parte de su gabinete

La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, presentó este jueves (20.06.2024) a la primera parte de su gabinete, que de momento es paritario: tres hombres y tres mujeres que asumirán carteras tan relevantes como la de Relaciones Exteriores, Economía y Ciencia. Para ello fueron escogidos "hombres y mujeres de primera”, según palabras de Sheinbaum.

"Me siento muy honrada de que hayan aceptado ser parte del segundo piso de la Cuarta Transformación”, agregó la mandataria electa durante el breve acto de presentación de los cargos, antes de anunciar que el próximo jueves dará a conocer a otros de sus futuros ministros. Sheinbaum asumirá la presidencia el 1 de octubre y se prevé que su mandato sea de continuismo.

"Vamos a cumplir y siempre tener presente: no mentir, no robar y no engañar al pueblo de México”, dijo Marcelo Ebrard, quien asumirá la cartera de Economía y antes fuera secretario de Exteriores (2018-2023). Él fue el único de los nombrados que tomó la palabra durante el acto y su nombramiento parece limar asperezas dentro de Morena, toda vez que compitió con Sheinbaum en las internas del partido para elegir al candidato presidencial para las pasadas elecciones.

"Desarrollo con justicia y bienestar”

La mandataria electa elogió a Ebrard: "Tiene una amplia experiencia, estoy muy contenta de que Marcelo nos acompañe y, además, el día de ayer presentamos los ejes centrales de nuestro proyecto económico, Marcelo está convencido de ello y estoy segura de que es la mejor persona para que nos apoye y juntos podamos desarrollar este proyecto de prosperidad", aseveró.

"Nuestro objetivo no es solo el crecimiento económico, sino es el desarrollo con justicia y bienestar y también respetando el medio ambiente. Tenemos claro que tenemos un mandato del pueblo de México", añadió. También la actual canciller, Alicia Bárcena, seguirá trabajando en el Ejecutivo, esta vez como secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El importante cargo de la cancillería, en tanto, quedará en manos del diplomático Juan Ramón de la Fuente, quien antes había sido representante de México ante Naciones Unidas (2018-2023). Además, fue secretario de Salud en los noventa y también rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. También fueron nombrados la consejera jurídica (Ernestina Godoy), la secretaria de Ciencias (Rosaura Ruiz) y el secretario de Agricultura (Julio Berdegué).

Sheinbaum, adelantó que la próxima semana nombrará a otros seis secretarios, rito que repetirá el primer jueves de julio. Actualmente, el gabinete mexicano está compuesto por 19 puestos y la Consejería jurídica.

DZC (El Universal, EFE)