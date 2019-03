Cinco países europeos en la ONU rechazan que Golán sea territorio israelí

Cinco países europeos que integran el Consejo de Seguridad de la ONU rechazaron este martes (27.03.2019) la decisión de Estados Unidos de reconocer a los Altos del Golán como territorio israelí y expresaron su preocupación por las consecuencias de esa declaración.

Bélgica, Reino Unido, Francia, Alemania y Polonia insistieron en que la posición europea sobre los Altos del Golán no ha cambiado, por lo que siguen siendo un territorio sirio ocupado por Israel, de conformidad con el derecho internacional consagrado en las resoluciones de las Naciones Unidas. "No reconocemos la soberanía de Israel sobre los territorios ocupados por Israel desde junio de 1967, incluidos los Altos del Golán, y no los consideramos parte del territorio del Estado de Israel", dijo a periodistas el embajador belga Marc Pesteen de Buytswerve. "Expresamos nuestra gran preocupación por las consecuencias más amplias del reconocimiento de la anexión ilegal y también sobre las consecuencias regionales más amplias", dijo, flanqueado por los embajadores de los otros cuatro países.

Tres resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU piden a Israel que se retire del Golán, que conquistó de Siria en la Guerra de los Seis Días de 1967 y anexó en 1981, un paso nunca reconocido internacionalmente.

El lunes, el presidente Donald Trump firmó una proclamación reconociendo esa estratégica meseta como territorio israelí, en un quiebre con décadas de política estadounidense. El embajador interino de Estados Unidos ante la ONU, Jonathan Cohen, dijo en una reunión del Consejo de Seguridad sobre Medio Oriente que Washington había tomado la decisión de enfrentar al presidente sirio Bashar al Asad y a Irán. "Permitir que los Altos del Golán sean controlados por regímenes como el sirio y el iraní sería hacer la vista gorda ante las atrocidades del régimen de Asad y la presencia maligna y desestabilizadora de Irán en la región", dijo Cohen. "No puede haber un acuerdo de paz que no aborde satisfactoriamente las necesidades de seguridad de Israel en los Altos del Golán", agregó.

Siria pide reunión del Consejo de Seguridad de ONU

Tras la decisión de Estados Unidos de reconocer la soberanía de Israel sobre esta meseta, Siria convocó este martes a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU a la presidencia del Consejo, controlada desde marzo por Francia. Ahora se debe determinar una fecha para celebrar esta reunión. Es posible que un voto de procedimiento, que siempre puede ser solicitado por uno de los 15 miembros del Consejo, impida en última instancia la celebración de esta reunión, señaló un diplomático.

Para que se concrete el encuentro, el país solicitante debe recoger nueve votos durante una votación de orden, en la cual no es posible el veto. Si la reunión no puede organizarse antes del domingo 31 de marzo, podría volver a realizarse el pedido ante Alemania, quien asumirá la presidencia del Consejo el lunes.

Más voces en contra

Rusia y China se manifestaron en contra de la decisión de Estados Unidos durante la reunión del consejo, al igual que Indonesia y Sudáfrica, dos países que apoyan firmemente a los palestinos.

Durante la discusión, el embajador francés François Delattre argumentó que los parámetros acordados por la comunidad internacional para una paz duradera en el Medio Oriente "no son opciones o un menú que se pueda delinear a voluntad".

Los Altos del Golán de Siria fueron conquistados en 1967 por las fuerzas del Estado hebreo durante la Guerra de los Seis Días y luego anexionados en 1981. Es un territorio estratégico para ambos países, porque es rico en agua y domina el área de Galilea y su mar en el área controlada por Israel.

