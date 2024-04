China: no se habla de política en el mundo de la innovación

En la Feria de Hannover queda claro que las grandes innovaciones industriales ya no son posibles sin China. Los expositores de ese país irradian optimismo, y con razón.

La Feria de Hannover, como la mayor feria industrial del planeta, marca tendencias. Y la cantidad de expositores chinos presentes en la edición de este año muestra cuán indispensable se ha vuelto ese país en la industria. Casi uno de cada tres de los aproximadamente 4.000 participantes proceden del gigante asiático. Ni siquiera el hecho de que Berlín defina a China como "socio y competidor", y también como "rival sistémico", disuade a los expositores.

"No conozco la posición de Alemania", dice el empresario chino Jiang, que exhibe rodamientos de todos los tamaños en un stand de 9 metros cuadrados. "Eso no importa, queremos hacer negocios. Mis productos son buenos, económicos e indispensables para la industria", señala. Cerca de allí hay varios puestos vacíos, aunque los nombres de las empresas demuestran que eran sitios destinados a expositores chinos. Se dice que los empresarios no obtuvieron la visa para llegar a Alemania. Pese a ello, impera el optimismo. La Feria de Hannover permite a las empresas realizar negocios que compensen la caída de la demanda interna en China.

La IA "made in China"

El stand "China Make Things Better” parece ante todo una expresión de confianza. En algunas áreas, las empresas chinas ya se han convertido en líderes mundiales. Temas como la digitalización y la Inteligencia Artificial (IA) no serían posibles sin la participación china.

En el futuro nos espera la producción en red con asignación automatizada de recursos mediante la IA. Las fábricas del futuro necesitarán para ello redes inalámbricas veloces y almacenar datos en las nubes. Por medio de estas "nubes de datos", toda la información industrial se transmitirá en tiempo real desde la producción al servidor. Basándose en modelos predeterminados, la IA determinará las mejores soluciones y dará las instrucciones necesarias para los siguientes pasos.

Durante un recorrido por la feria el lunes 22 de abril, el canciller Olaf Scholz subrayó la fuerza de Alemania para "construir un futuro para nuestra economía y garantizar empleos buenos y seguros para los próximos 10, 20 y 30 años, y más allá". Esto solo será posible con innovaciones tecnológicas, para las cuales las empresas alemanas son determinantes, sostuvo Scholz.

Simbiosis a través de la globalización

Las innovaciones importantes, sin embargo, provienen de China. "Creemos en los avances logrados por la globalización", dijo Zhiqiang Tao, vicepresidente de Huawei Cloud. El proveedor chino de telecomunicaciones está ampliando significativamente su servicio en Europa y opera servidores en Irlanda y Turquía. "En Alemania ofrecemos un servicio fiable a nuestros clientes industriales a través de Deutsche Telekom. Solo a través de la colaboración podremos seguir teniendo éxito en el futuro", apunta.

Solo en China, según Tao, más de 8.000 empresas con presencia global ya están utilizando el servicio en la nube de Huawei. Conectarlos con socios internacionales aceleraría la digitalización de toda la cadena. "Creamos valor añadido para todos, y se crea una simbiosis", expresa. Pero es precisamente con esto que Alemania tiene un problema. Porque la estrategia alemana hacia China no exige un desacoplamiento completo, pero sí diversificación y "eliminación de riesgos".

"Creemos que es comprensible que Alemania busque reducir su excesiva dependencia de importantes productos intermedios y materias primas", dice Volker Treier, director general de la Cámara de Comercio e Industria de Alemania (DIHK). "Eso es un imperativo comercial normal. En China, los problemas con la protección de la propiedad intelectual o la transferencia forzada de tecnología aún no han desaparecido", añade.

Récord de inversión, pese a todo

Según datos del Deutsche Bundesbank, en 2023 la economía alemana invirtió 12 mil millones de euros en China (incluido Hong Kong), más que nunca antes. Según una encuesta sobre clima empresarial realizada por la Cámara de Comercio Alemana en el Extranjero (AHK), el 54 por ciento de las empresas alemanas quiere aumentar sus inversiones en China para seguir siendo competitivas allí.

"Esto muestra que, pese a los desafíos existentes, todavía hay confianza en la estabilidad y el potencial del mercado chino", dice Thomas Scheler, director general de la Asociación Económica Alemania-China (DCW).

Los debates sobre si tiene sentido una asociación de innovación con empresas chinas se ven ensombrecidos por los informes de espionaje económico chino realizados durante la realización de la feria, que culmina este viernes 26 de abril.

Una firma alemana desarrolló tecnologías en instituciones universitarias germanas por encargo del Ministerio de Seguridad chino que podrían tener un uso militar en China. Dos alemanes están detenidos desde el martes en este caso. Desde la sangrienta represión de las protestas estudiantiles en la plaza de Tiananmen en 1989, no se pueden emitir licencias de armas a China debido al embargo de armas de la UE.

"Francamente, antes las relaciones eran mejores", dice Volker Treier. "La volátil situación mundial también ha tenido un impacto en la relación de política económica con China. A pesar de los fuertes vientos en contra, debemos ampliar y desarrollar sistemáticamente los ámbitos de cooperación", sostiene Treier.

