Chile, ¿un laboratorio para la superación del neoliberalismo?

El periódico Die Tageszeitung dedica un artículo al proyecto chileno de una nueva Constitución. "En Chile, una revuelta social consiguió aquello en lo que partidos de izquierda habían fracasado por décadas: impulsar un profundo cambio político. Una Convención Constitucional elegida democráticamente elaboró una nueva Constitución que será sometida el 4 de septiembre a plebiscito. Vale la pena volver la mirada hacia Chile: el país considerado un laboratorio del neoliberalismo, podría convertirse pronto en un laboratorio para su superación. (…) La nueva Constitución probablemente no resolverá de la noche a la mañana todos los problemas de Chile. Pero abriría la posibilidad de llevar a cabo cambios estructurales y marcaría el rumbo político de las próximas décadas. La elite económica chilena, que se ha enriquecido desde el tiempo de la dictadura sobre la base de la actual Constitución, está haciendo todo lo posible por defender sus privilegios. Ha invertido mucho dinero en una campaña contra la nueva Constitución y difunde noticias falsas y teorías de conspiración para generar miedo e inseguridad.

Organizaciones de base intentan luchar contra esa campaña de desinformación y convencer a la gente de las ventajas de la nueva Constitución. Pero no es tarea fácil, ya que los cambios que impulsaría la nueva Carta Fundamental solo serían perceptibles dentro de varios años."

Constitución ambiciosa

El diario suizo Neue Zürcher Zeitung recoge en un artículo las opiniones del renombrado jurista Rüdiger Wolfrum, quien asesoró a la Convención Constitucional chilena y considera que un rechazo del nuevo texto sería negativo para el país. "Las expectativas de nuevos derechos fundamentales sociales y económicos, así como de una descentralización, son muy altas. ‘Si estos puntos se ponen en duda, podrían producirse nuevas manifestaciones, más fuertes', teme Wolfrum.

Tras haber analizado los 388 artículos de la nueva Carta Fundamental, dice desde Heildelberg que sigue teniendo sentimientos encontrados. Indica que, como científico y defensor de los derechos humanos está muy satisfecho con este proyecto constitucional progresista, moderno y muy ambicioso. (…) Pero advierte que en algunos puntos va mucho más allá de lo que se ve hoy en diversas constituciones del mundo."

Nueva crisis de deuda al acecho

El periódico Süddeutsche Zeitung describe la efervescencia social en varios países de América Latina y plantea que, tras el shock de la pandemia y en vista d la inflación derivada de la guerra de Ucrania, el continente corre peligro de caer en una nueva crisis de endeudamiento: "Muchas deudas se arrastran de años pasados. Pero a ellas se suman también los créditos que tomaron los Estados para mitigar las consecuencias de la pandemia y los confinamientos. Argentina ha acumulado una montaña de deudas, de aproximadamente 300 mil millones de euros; muchos pagos vencerán en los próximos meses y años, pero no en pesos argentinos, sino en dólares, lo que complica aún más la situación. Porque el valor de la moneda estadounidense ha aumentado constantemente en los últimos años. Y eso ha llevado a que también las deudas de países como Argentina crezcan. Y, como si fuera poco, también en América Latina se perciben las consecuencias de la guerra de Ucrania. Los alimentos se vuelven cada vez más caros, al igual que la energía. (…)."

Manifestantes acampan en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires.

La pregunta es cómo seguirá el asunto y qué se puede hacer para evitar una crisis como la de los años 80. (…) Una posibilidad sería una condonación de deudas, como lo demandó ya en abril el jefe del Banco Mundial, David Malpass. Pero él se refirió solo a países pobres, y no a países en el umbral del desarrollo, como Argentina o Brasil. Y hasta ahora no está en absoluto claro cómo podría llevarse eso a cabo. A fin de cuentas, los países de Asia, África y Latinoamérica hace tiempo que ya no solo tienen deudas con los acaudalados países industrializados occidentales, sino también con inversionistas privados y, sobre todo, también con China. Sin ella, no podrá haber condonación de deudas. Los países occidentales y las instituciones financieras tendrían que entenderse con el gobierno chino, lo cual, en la situación mundial actual, se vuelve cada vez más improbable."

(cp)