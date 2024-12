Chile: Redoblan búsqueda de defensora ambiental desaparecida

En la comuna de Máfil, unos 800 kilómetros al sur de Santiago de Chile, se intensifica la búsqueda de Julia Chuñil, defensora ambiental y presidenta de la comunidad mapuche Putreguel. La mujer de 72 años salió el pasado 8 de noviembre, acompañada de su perro, a buscar sus vacunos al campo y no regresó.

"En las primeras pericias se descubre que sus huellas se pierden en un sendero poco transitado y en forma aledaña se encuentran las huellas de una camioneta. Esto hace sospechar que Julia fue víctima de algún tipo de secuestro”, dice a DW Sebastián Benfeld, fundador y presidente de la ONG Escazú Ahora.

El dirigente relata que Julia Chuñil buscaba proteger un terreno de unas 900 hectáreas de bosque nativo donde habitan pumas y jabalíes, entre otras especies, y que contrasta con el entorno en que se desarrollan actividades forestales y agrícolas. "Quería evitar la destrucción del bosque y había recibido numerosas amenazas de parte de un empresario local, interesado en la explotación de la tierra”, consigna Benfeld.

"Como mujer mapuche y presidenta de su comunidad, desde el año 2015 protege un predio que corresponde a tierras indígenas ancestrales, donde se instala con su vivienda, dedicándose a la ganadería a pequeña escala. Convive en armonía y conserva el frondoso bosque nativo que allí se encuentra”, señala la abogada Karen Sanhueza, consultada por DW.

Entre las amenazas y actos de amedrentamiento, Julia Chuñil enfrentó "constantes llamados con fines de hostigamiento, el corte de caminos y de puentes para que no pudiese acceder a su predio y un intento de atropello y de quema de su casa”, indica la abogada, quien representa a la familia en una querella criminal presentada contra quienes resulten responsables de la desaparición.

Alerta y búsqueda

En la zona se realizan intensos operativos a cargo de unidades de policías, bomberos y organizaciones. Sin embargo, hasta ahora no hay pistas sobre el paradero de la defensora ambiental. No se han encontrado restos de ropas u objetos personales y su perro tampoco ha sido hallado.

"Entre las principales acciones destacan las jornadas de búsqueda con brigadas caninas, brigadas de buceo y la unidad aérea de Carabineros. También se han llevado a cabo diligencias más específicas, como la toma de declaraciones a la familia Chuñil Catricura y el empadronamiento de testigos”, señala Sanhueza.

"Después del emplazamiento realizado por casi 700 organizaciones de la sociedad civil, que exigían una respuesta más activa del gobierno, Carabineros ha dispuesto un avión de alta tecnología para sobrevolar la zona y colaborar en las investigaciones que la Fiscalía indique. Además, como querellantes, hemos gestionado la participación de una brigada especializada en la búsqueda de personas, que arribará al lugar en los próximos días”, añade.

El presidente Boric también se refirió al caso. "No vamos a cejar hasta encontrarla”, señaló durante la conmemoración del Día de los Derechos Humanos.

Familiares y representantes de la ONG Escazú Ahora se reunieron con la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, la que acordó apelar a las autoridades de gobierno para reforzar los recursos en la búsqueda.

Sebastián Benfeld, director de la ONG Escazú Ahora, llevó firmas de 700 organizaciones al palacio de gobierno chileno para exigir mayor apoyo en la búsqueda de Julia Chuñil. Imagen: Salvador Parra/ONG Escazú Ahora

El hijo de la activista, Pablo San Martín, señaló a los parlamentarios: "Ella ha vivido mucho hostigamiento, amenazas. Siempre nos decía: 'a mí me andan persiguiendo, me quieren echar. Yo no me voy a ir'”.

Organizaciones de la sociedad civil se han unido para exigir medidas concretas. "Se discute en el congreso un proyecto de ley de protección de defensores y esperamos que el gobierno le pueda poner urgencia”, dice Benfeld.

Una labor peligrosa

Según el informe de Global Witness, de los 196 homicidios de defensores de la tierra y el medio ambiente ocurridos en todo el mundo en 2023, América Latina registró el mayor número de casos, con un total de 166, que corresponde a casi el 85%.

De estos, 54 ocurrieron en México y Centroamérica y 112 en América del Sur. Colombia encabeza la lista de asesinatos a nivel mundial con 79 personas defensoras asesinadas y le siguen Brasil (25), México (18) y Honduras (18).

"Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para defender el medio ambiente y lamentablemente Chile no es la excepción. Solo en 2023, más de 20 defensores ambientales fueron amenazados y este año las amenazas se tornan en ataques concretos y graves. Debería ser un llamado de acción urgente a que esto no se siga repitiendo”, subraya Benfeld.

Según explica, en Chile hay un vacío legal en torno al reconocimiento y la protección de los defensores ambientales: "No cuentan con ninguna herramienta para poder denunciar ni protegerse ante eventuales riesgos. Por lo mismo, muy pocos denuncian las amenazas porque saben que no van a sacar nada. Muchas veces son amenazas verbales, de las que no hay evidencias”.

El dirigente advierte que a esto se suman agresiones físicas y ataques contra la propiedad, además de la criminalización por la vía judicial, que se ha convertido en una práctica en ascenso.

