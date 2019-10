“Cheerleading”: más que pompones y entretención

Mujeres jóvenes que bailan un poco, con faldas cortas y pompones en las manos, para entretener al público en los descansos de los partidos del baloncesto o fútbol americano: ese es el prejuicio existente en Alemania acerca del cheerleading. Mientras algunos no toman en serio esta actividad, que fue reconocida como disciplina deportiva oficial por el Comité Olímpico Internacional (COI) en 2016, a otros incluso les molesta, porque opinan que fortalece los estereotipos de género.

Pero el pricipio de los “chicos que juegan y las chicas que dan gritos de júbilo” es anticuado. El debate surgió de nuevo cuando Alba Berlín, un club de baloncesto de la Primera División alemana, anunció el fin de las actuaciones de sus animadoras. “Hemos llegado a la convicción de que la actuación de mujeres jóvenes para rellenar de forma atractiva los descansos en eventos deportivos ya no es acorde con nuestros tiempos”, explicó el director gerente de Alba Berlín, Marco Baldi. En los partidos en casa, da la impresión de que las mujeres son las encargadas de bailar y entretener, mientras que los hombres juegan al baloncesto, añadió Baldi. Por ello, se prescinde de las “Alba Dancers”. Además, afirmó que quieren “promover aún más que las mujeres sean visibles en el baloncesto como jugadoras, siendo ejemplos y modelos a seguir para las pequeñas”.

Las animadoras expresaron su decepción por el fin de su trabajo con el club después de 25 años. La entrenadora, Valesca Stix, dijo a la Agencia de Prensa Alemana que puede “entender si quieren cambiar algo, pero el motivo me parece equivocado”. En el mundo deportivo hubo muchas reacciones críticas. La Asociación de Cheerleading y Cheerperfomance de Alemania (CCVD), que tiene aproximadamente 20.000 miembros, subrayó el carácter del “Cheerleading como disciplina deportiva de competición” en la que hay títulos de campeones del mundo y de Europa.

Cheerleaders durante el entrenamiento.

En las redes sociales, varias personas hablaron bajo el hashtag #deeplychauvinistic de un “malentendido de la political correctness” y señalaron que “los hombres no deben dictar a las mujeres qué forma de emancipación deben practicar: no han entendido nada”.

Disciplina deportiva, conocida como dar saltos

La directora del Instituto de Sociología y Género, Ilse Hartmann-Tews, no puede entender la decisión del Alba Berlín. “La argumentación me sorprendió, porque hoy día el cheerleading es una disciplina deportiva muy profesional”, dijo. Según ella, no sirven las comparaciones de las animadoras con las “Grid Girls” del motorismo, que entregan, ligeras de ropa, las copas y los números de salida. En realidad, el cheerleading es mucho más que solo mujeres que bailan con pompones coloridos. De hecho, consta de coreografías complicadas, figuras acrobáticas y elementos de gimnasia. Por eso, las animadoras se entrenan muchas horas a la semana.

Miriam Krusy.

Miriam Krusy pertenece al club SC Unterbach de Düsseldorf, que ha ganado varias veces el campeonato alemán de porristas y participará en el próximo Campeonato Mundial en Japón. La entristecen los prejuicios sobre el deporte que ya practica desde hace ocho años. “Muchas personas no saben qué significa el cheerleading en realidad. No se trata de divertir a los hombres, es mucho más, y deseo que eso sea reconocido”, subrayó la deportista. Aparte de eso, las actuaciones en partidos, ferias, fiestas o eventos son muy importantes para que los equipos puedan financiarse.

¿Equipos mixtos en contra de los prejuicios?

Además, ya existen muchos equipos mixtos, por ejemplo, el de Krusy: “Hay dos chicos en el equipo que siempre están en las competencias con nosotras”. En otras presentaciones normalmente solo participan las mujeres. Krusy considera que si los hombres fueran más visibles en las actuaciones durante los descansos de los partidos, probablemente los prejuicios se reducirían.

La propuesta del Ministro del Interior de Alemania, Horst Seehofer, fue parecida. Si “el equipo exclusivamente femenino ya no está de moda”, se podrían formar grupos mixtos, dijo Seehofer a un periódico alemán. Añadió que esa forma “reflejaría mejor a la sociedad alemana y la composición de los fans”.

Los "Fearleaders", un grupo de cheerleaders de hombres, que lucha contra el sexismo.

El aspecto sexista de las actuaciones de las cheerleaders también tiene que ver con la forma de presentarlas, dijo Hartmann-Tews a DW: “Si uno lo anunciara como una disciplina deportiva y subrayara lo que significa, la connotación de la presentación de las animadoras cambiaría inmediatamente”.

Entretanto, las “Alba Dancers” se disolvieron.

