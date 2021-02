Catorce detenidos en Dinamarca y Alemania por planear un atentado

Las detenciones en Dinamarca y en Alemania de varias personas sospechosas de preparar un atentado con explosivos están relacionadas con un proyecto del "islamismo militante", confirmaron el viernes (12.02.2021) los servicios de inteligencia daneses. En total, 13 detenciones se produjeron en Dinamarca el fin de semana pasado en Copenhague y sus alrededores, anunciaron el jueves los servicios de inteligencia de la policía danesa (PET), que confirmaron además hoy otro arresto en Alemania.

"La operación se produjo debido a sospechas de preparación de un ataque terrorista motivado por el islamismo militante", explicó PET en un comunicado divulgado este viernes. Los detenidos son sospechosos de "reunir ingredientes y componentes para fabricar materiales explosivos y armas o haber ayudado" a obtenerlos. Según la prensa local, se trata de ocho hombres y cinco mujeres.

Según la justicia alemana, tres hermanos sirios fueron detenidos en este caso, dos en Dinamarca y uno en Hesse, centro de Alemania. Los tres hombres, de 33, 36 y 40 años, son sospechosos de preparar "un acto de violencia grave que pone en peligro al Estado", según un comunicado de la fiscalía de Sajonia-Anhalt (este de Alemania).

El jefe operativo del PET, Flemming Drejer, reveló que no había ninguna bomba montada, por lo que cabe deducir que no había un peligro "inminente" de una acción terrorista, aunque no dio más datos sobre los detenidos ni sus motivos apelando al secreto de sumario y a que la investigación se encuentra en una fase inicial. (afp/efe)