Casi dos tercios de adultos jóvenes en Estados Unidos desconocen que 6 millones de judíos murieron en el Holocausto

Un nuevo estudio reveló una falta "impactante" de conocimientos básicos sobre el Holocausto entre los adultos estadounidenses menores de 40 años; el 11 por ciento creía que los judíos causaron el Holocausto.

La encuesta, encargada por la organización Claims Conference, publicada este miércoles (16.09.2020), también encontró que casi dos tercios de los encuestados no sabían que 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis, mientras que el 36 % pensaba que 2 millones o menos de judíos fueron asesinados.

Publicaciones negacionistas

Casi la mitad no pudo nombrar uno solo de los 40.000 campamentos o guetos establecidos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que casi la mitad había encontrado publicaciones negacionistas del Holocausto en las redes sociales.

Por otra parte, casi una cuarta parte de los encuestados (23 %) dijo que creía que el Holocausto era un mito, o había sido exagerado, o no estaba seguro. Uno de cada ocho (12 %) dijo que definitivamente no había escuchado, o no creía haber escuchado, sobre el Holocausto.

"Los resultados son a la vez impactantes y tristes y subrayan por qué debemos actuar ahora mientras los sobrevivientes del Holocausto todavía están con nosotros para expresar sus historias", dijo Gideon Taylor, presidente de Claims Conference, una organización que negocia una compensación para los sobrevivientes del Holocausto, que encargó la encuesta.

Se recopilaron datos de 1.000 entrevistados en todo el país y 200 entrevistados en cada estado con adultos de 18 a 39 años. El análisis mostró que Nueva York tiene un número particularmente grande, un 20 por ciento, de personas que pensaban que los judíos eran responsables del Holocausto.

Arkansas obtuvo el puntaje más bajo en conocimiento del Holocausto, mientras que Wisconsin obtuvo el puntaje más alto.

FEW (dpa, The Guardian, Newsweek)