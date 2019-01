Casa Blanca explora nuevas opciones para construir muro fronterizo

El Gobierno de Estados Unidos anunció este domingo (06.01.2019) que se encuentra barajando una serie de opciones para que el presidente, Donald Trump, pueda cumplir su promesa electoral y erigir un muro en la frontera con México sin la necesidad de recurrir a los recursos que, hasta ahora, el Congreso le niega. La disputa ha llevado al cierre parcial de la Administración debido a que no se han aprobado los presupuestos.

"El presidente está preparado para hacer lo que sea necesario para proteger nuestras fronteras, para proteger a la gente de este país", declaró la portavoz Sarah Sanders al canal Fox News, consultada sobre la posibilidad de que el gobernante construya el muro con fondos destinados a construcciones militares. Sanders aseguró que están "buscando y explorando todas las opciones disponibles que tiene el presidente".

El mismo Trump volvió a referirse en la jornada a la posibilidad de declarar la emergencia nacional, aunque matizó que se decidiría "dependiendo de lo que ocurra en los próximos días". Trump exige 5.600 millones de dólares para levantar el muro, una solicitud que los demócratas rechazan. Esto ha impedido que se aprueben los dineros para varias agencias federales y tiene a unos 800.000 funcionarios sin recibir sus salarios.

Reunión "productiva”, pero sin avances

"No me gusta hacer esto, no me divierto haciendo esto", declaró Trump ante preguntas de los reporteros sobre la situación de los empleados federales que no reciben paga. Además, dijo algo que la Casa Blanca considera una prueba de que el presidente está dispuesto a ceder en la disputa: "La barrera, o el muro, puede ser de acero en lugar de concreto, si eso ayuda. Podría ser mejor”, apuntó.

Las conversaciones de este domingo entre el vicepresidente Mike Pence y los líderes demócratas fueron "productivas”, dijo Trump, pero la oposición no lo ve así. Los demócratas pidieron que se den pasos para reabrir el Gobierno sin los fondos para el muro. Pence dijo que Trump no aceptaría algo así y no se avanzó más allá. Ni siquiera agendaron un nuevo encuentro.

El Gobierno también envió una carta a los congresistas, detallando las exigencias financieras. Allí se estipula que 800 millones de dólares serán para entregar ayuda humanitaria urgente en la frontera sur.

DZC (EFE, Reuters)

El muro de Trump: ¿de acero o cemento? Trump y las obras de construcción…. “Voy a construir un muro en nuestra frontera sur… nadie construye mejor que yo, y voy a hacer que México pague por esta valla”. Esto es lo que dijo el presidente electo de los Estados Unidos de América durante su campaña electoral. Él ya ha construido principalmente casas de varios pisos y hoteles. El muro fronterizo es la prioridad de sus puntos sobre política de inmigración.

El muro de Trump: ¿de acero o cemento? No es nada nuevo La frontera entre EE.UU. y México tiene 3.200 kilómetros de largo, de los cuales 1.100 ya están cercados. La frontera cubre cuatro estados estadounidenses y seis estados mexicanos. Pasa a través del desierto y grandes ciudades. Hay sólo una pequeña parte de la frontera en Nuevo México que está abierta. Otros sitios son vigilados por las fuerzas de la protección de fronteras de EE.UU.

El muro de Trump: ¿de acero o cemento? Obstáculo de acero Se estima que cada año llegan cerca de 350.000 ilegales a EE.UU. Una gran parte proviene de México. El que vive ilegalmente en Estados Unidos tiene muchos problemas. Algunos mexicanos son tolerados, pero sus familias, al otro lado de la frontera, no obtienen una visa. Los inmigrantes buscan una vida mejor, trabajo y más dinero para sus familias.

El muro de Trump: ¿de acero o cemento? Un pequeño roce Muchas familias están separadas por la valla. Un abrazo es imposible. Apenas se pueden rozar las manos que pasan entre las vigas de acero. La esperanza de volverse a reunir se esfuma con la elección de Donald Trump.

El muro de Trump: ¿de acero o cemento? Las amenazas no los asustan “Cuando México envía a su gente, no envía a los mejores”, dijo Trump durante su campaña.” “Envían gente con muchos problemas. Son drogadictos, delincuentes, violadores. Algunos, supongo, son buenas personas”. Trump quiere deportar a los ilegales, al menos a los criminales. A pesar de las amenazas, muchos mexicanos mantienen su planes de irse a Estados Unidos.

El muro de Trump: ¿de acero o cemento? Desierto, frontera y de regreso… Para algunos mexicanos su sueño terminó en la frontera. Se encuentran en la cárcel o muchas veces llegan a morir. Medios de comunicación critican a las fuerzas de seguridad estadounidenses que vigilan la frontera. Seis mexicanos inocentes fueron abatidos. Nadie fue condenado. Sólo en 2015, un miembro de la protección fronteriza de Estados Unidos fue acusado por un fiscal federal.

El muro de Trump: ¿de acero o cemento? La escopeta asusta a invitados no deseados Jim Chilton, un agricultor estadounidense, vigila su propiedad. Su granja de 200.000 metros cuadrados se encuentra al sureste de Arizona y limita con México. Sólo se interpone una cerca de alambre de púas. Chilton se siente reponsable de su propia seguridad y lleva siempre su arma de fuego.

El muro de Trump: ¿de acero o cemento? Un final curioso “Muro de la tortilla“ es el nombre coloquial, más bien despectivo, que se da a los 22,5 kilómetros que hay entre el paso fronterizo de Otay Mesa en San Diego, California, y el Océano Pacífico. Autor: Sabrina Pabst / (KM)



