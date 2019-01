Trump amenaza con declarar “emergencia nacional” por el muro

Tras reunirse con los líderes demócratas del Congreso para tratar de destrabar las negociaciones que mantienen a una parte del Gobierno paralizado por falta de fondos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes (04.01.2019) que podría declarar la "emergencia nacional” para ordenar la construcción del muro fronterizo sin necesidad de la aprobación del Parlamento.

"Lo puedo hacer si quiero", dijo el mandatario en una rueda de prensa al ser consultado sobre esa posibilidad. "Podemos declarar una emergencia nacional y construirlo muy rápidamente. (...) No lo he hecho, pero quizás lo haga. Pero si podemos hacerlo a través de una negociación, lo vamos a intentar", argumentó Trump ante los medios.

"Hemos explicado que lo que necesitamos son 5.600 millones de dólares. Estamos hablando de seguridad nacional, no es un juego. (...) No vamos a abrir el Gobierno hasta que este problema esté resuelto", insistió el mandatario, que dejó entrever la idea de construir una "poderosa estructura de metal" como alternativa a un muro de hormigón, aunque no dio más detalles al respecto.

Un "presidente extraordinario”

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, reveló que se le pidió a Trump poner fin al "shutdown” del Gobierno. "Se resistió. De hecho, dijo que él mantendría el Gobierno cerrado por un período largo de tiempo, meses e incluso años”, explicó. El mandatario confirmó que dijo eso, pero entregó una visión más positiva de la cita. "Tuvimos una reunión muy, muy productiva, avanzamos muchísimo”, aseguró.

Una fuente que estuvo presente en la reunión reveló que ésta comenzó con un discurso de Trump de unos 15 minutos donde recalcó la importancia de construir el muro, para luego referirse a las amenazas de "impeachment” que han surgido desde las filas demócratas. El presidente de EE.UU. sostuvo que ha hecho un trabajo extraordinario y que, por ello, no debería ser víctima de un juicio político.

La principal traba para aprobar los presupuestos es que Trump exige que el Congreso le entregue 5.600 millones de dólares para construir su prometido muro en la frontera con México. La parálisis administrativa afecta a unos 800.000 funcionarios, que no están recibiendo salario alguno, y mantiene cerradas agencias de diez departamentos del Ejecutivo, incluyendo Transporte y Justicia; así como a decenas de parques nacionales.

DZC (EFE, Reuters)

El muro de Trump: ¿de acero o cemento? Trump y las obras de construcción…. “Voy a construir un muro en nuestra frontera sur… nadie construye mejor que yo, y voy a hacer que México pague por esta valla”. Esto es lo que dijo el presidente electo de los Estados Unidos de América durante su campaña electoral. Él ya ha construido principalmente casas de varios pisos y hoteles. El muro fronterizo es la prioridad de sus puntos sobre política de inmigración.

El muro de Trump: ¿de acero o cemento? No es nada nuevo La frontera entre EE.UU. y México tiene 3.200 kilómetros de largo, de los cuales 1.100 ya están cercados. La frontera cubre cuatro estados estadounidenses y seis estados mexicanos. Pasa a través del desierto y grandes ciudades. Hay sólo una pequeña parte de la frontera en Nuevo México que está abierta. Otros sitios son vigilados por las fuerzas de la protección de fronteras de EE.UU.

El muro de Trump: ¿de acero o cemento? Obstáculo de acero Se estima que cada año llegan cerca de 350.000 ilegales a EE.UU. Una gran parte proviene de México. El que vive ilegalmente en Estados Unidos tiene muchos problemas. Algunos mexicanos son tolerados, pero sus familias, al otro lado de la frontera, no obtienen una visa. Los inmigrantes buscan una vida mejor, trabajo y más dinero para sus familias.

El muro de Trump: ¿de acero o cemento? Un pequeño roce Muchas familias están separadas por la valla. Un abrazo es imposible. Apenas se pueden rozar las manos que pasan entre las vigas de acero. La esperanza de volverse a reunir se esfuma con la elección de Donald Trump.

El muro de Trump: ¿de acero o cemento? Las amenazas no los asustan “Cuando México envía a su gente, no envía a los mejores”, dijo Trump durante su campaña.” “Envían gente con muchos problemas. Son drogadictos, delincuentes, violadores. Algunos, supongo, son buenas personas”. Trump quiere deportar a los ilegales, al menos a los criminales. A pesar de las amenazas, muchos mexicanos mantienen su planes de irse a Estados Unidos.

El muro de Trump: ¿de acero o cemento? Desierto, frontera y de regreso… Para algunos mexicanos su sueño terminó en la frontera. Se encuentran en la cárcel o muchas veces llegan a morir. Medios de comunicación critican a las fuerzas de seguridad estadounidenses que vigilan la frontera. Seis mexicanos inocentes fueron abatidos. Nadie fue condenado. Sólo en 2015, un miembro de la protección fronteriza de Estados Unidos fue acusado por un fiscal federal.

El muro de Trump: ¿de acero o cemento? La escopeta asusta a invitados no deseados Jim Chilton, un agricultor estadounidense, vigila su propiedad. Su granja de 200.000 metros cuadrados se encuentra al sureste de Arizona y limita con México. Sólo se interpone una cerca de alambre de púas. Chilton se siente reponsable de su propia seguridad y lleva siempre su arma de fuego.

El muro de Trump: ¿de acero o cemento? Un final curioso “Muro de la tortilla“ es el nombre coloquial, más bien despectivo, que se da a los 22,5 kilómetros que hay entre el paso fronterizo de Otay Mesa en San Diego, California, y el Océano Pacífico. Autor: Sabrina Pabst / (KM)



