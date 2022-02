Carteles de cine pintados a mano por Götz Valien

Götz Valien pinta carteles de cine de hasta 70 m² en su estudio de Berlín. Uno de sus últimos trabajos es el cartel de "Licorice Pizza". Las imágenes pintadas a mano no son más caras que las megaimpresiones digitales.





Compartimento con vistas: un viaje en el Glacier Express

No hay forma más bella de viajar por los Alpes que en los vagones panorámicos del Glacier Express. De St. Moritz a Zermatt a un ritmo tranquilo: el viaje en el "tren expreso más lento del mundo" dura unas ocho horas.





Para comérselos: los alimentos bordados de Youmeng Liu

La artista Youmeng Liu, afincada en Bristol, borda alimentos a los que dan ganas dehincarles el diente. Fruta, palomitas e incluso un desayuno completo. "Comestibles bordados" es el nombre de su serie.





El cocinero ciego Antonio Ciotola

El italiano Antonio Ciotola perdió la vista en un accidente. Sin embargo, en su restaurante se desenvuelve muy bien. El local es conocido por sus excelentes platos tradicionales.







