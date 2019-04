Carole Ghosn viaja a París y pide al gobierno francés que interceda por su marido

La esposa del ex director general de Nissan, Carlos Ghosn, voló hoy (07.04.2019) a París para pedir al gobierno Francés una mayor implicación en el proceso judicial que se lleva a cabo contra su marido en Japón. "Creo que el gobierno francés podría hacer más por él, no creo que estén haciendo lo suficiente, no creo que esté teniendo suficiente apoyo y está pidiendo asistencia: como ciudadano francés, tiene derecho a ello", la cita la edición dominical del Financial Times.

La fiscalía japonesa que juzga a su marido está de hecho considerando interrogar a Carole ante la sospecha de que parte de los pagos de Nissan Motor a una empresa de Omán se desviaron a cuentas de una compañía a nombre de la mujer, adelantaron a la agencia de noticias Kyodo fuentes cercanas al caso. La fiscalía sospecha que la compañía a nombre de Carole Ghosn empleó parte de estos fondos desviados para adquirir un yate para uso familiar. La propia fiscalía requisó el jueves, día en el que Carlos Ghosn fue nuevamente arrestado acusado de un cuarto delito, el pasaporte y un teléfono móvil de la mujer. (reuters/efe)

