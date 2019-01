Candidato opositor gana históricas elecciones en RD Congo

La semana en imágenes (del 7 al 13 de enero de 2019)

Ecuador, España, Panamá y Costa Rica no asisten a toma del mando de Maduro

Varios países anunciaron que no enviarán representación alguna a la toma del mando de Nicolás Maduro, que asume su segundo período como presidente de Venezuela. Ecuador es el más sorpresivo de todos, pues no forma parte del Grupo de Lima, bloque que confirmó que no reconocerá el nuevo período del chavista. Panamá, Costa Rica y España seguirán la misma línea, anunciaron sus Gobiernos. (09.01.2019)