EE.UU. despliega tropas ante posible brote de violencia en RDC

La semana en imágenes (del 31 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019)

Explosión frente a sede de AfD

Una fuerte explosión se registró en Döbeln, en el estado federado de Sajonia, frente a la sede local del partido Alternativa para Alemania. Las causas de la explosión no han sido todavía aclaradas. Inicialmente la policía dijo que estaba claro que se trataba de un ataque con motivaciones políticas, pero luego no lo confirmó aduciendo que está bajo investigación. No hubo heridos. (03.01.2019)