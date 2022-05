Campamentos de la vergüenza - El acuerdo europeo con Libia

Un sistema bien coordinado que aprovecha la política de la Unión Europea.

En los campos de detención de Libia, miles de migrantes esperan en condiciones inhumanas que las milicias, la UE y la ONU decidan su destino. Estos campos los gestiona oficialmente el Gobierno libio, pero la voz cantante la llevan las milicias que controlan el país, y que ven en los refugiados una fuente de dinero. Los milicianos secuestran y torturan a los migrantes y después exigen un rescate a las familias, que se encuentran en el país o viven en el extranjero.

El documental muestra las violaciones a los derechos humanos a las que están sometidos los inmigrantes y refugiados políticos en Libia. La periodista y documentalista Sara Creta muestra videos hechos por las propias víctimas con sus teléfonos: testimonios valiosos de su vida cotidiana en los campos, pero también de la vorágine extrema de violencia a la que están expuestos.

Durante la guerra civil, la mayoría se vio obligada a luchar junto a las milicias. Algunos hasta quedaron atrapados en lugares que sufrieron bombardeos aéreos. La justicia internacional sigue investigando estos crímenes.



Mientras tanto, la política europea se orienta cada vez más a sellar las fronteras exteriores a estos refugiados. La UE apoya a las autoridades libias con millones, capacita a guardacostas y les brinda embarcaciones para frenar el flujo masivo de personas, por lo tanto, también apoya indirectamente un sistema inhumano a favor de la corrupción y el enriquecimiento de las milicias.



