Campaña contra el racismo de liga italiana del fútbol causa polémica

La Serie A presentó el lunes durante el Consejo liguero las nuevas medidas estudiadas para combatir el racismo en los estadios italianos y exhibió un tríptico realizado por el pintor Simone Fugazzotto que representa a tres monos, uno "occidental", uno africano y uno asiático.

"He decidido representar a los monos para hablar de racismo porque son la metáfora del ser humano. Llevo seis años pintando monos y pensé realizar esta pintura para enseñar que somos todos monos. Hice el mono occidental con los ojos azules y la cara blanca, el mono asiático con los ojos rasgados y el mono negro en el centro, porque es de dónde ha nacido todo", afirmó el pintor en declaraciones oficiales publicadas por la Liga Serie A. "El mono es la chispa para demostrar que no hay diferencias, que no hay hombre o mono, somos todos iguales. Como mucho, somos todos monos", agregó.

La Liga Serie A presentó unas nuevas medidas para combatir el racismo en los estadios en una temporada en la que se registró un crecimiento de casos de discriminación, que en algunos casos provocaron la suspensión de los encuentros durante algunos minutos.

Insultos racistas contra jugadores negros

Mario Balotelli, delantero del Brescia, el marfileño Franck Kessie, centrocampista del Milan, el brasileño Dalbert Henrique, defensa del Fiorentina, o el belga Romelu Lukaku, delantero del Inter de Milán, han sufrido cánticos racistas en este primer tramo de temporada. Así, la Serie A lanzó una campaña de sensibilización, en la que también informó de que aumentará las medidas tecnológicas para facilitar la identificación de los responsables de los cánticos en los estadios, aunque la elección de la pintura ha provocado desconcierto. "El arte puede ser fuerte, pero estamos en total desacuerdo con el uso de la imagen de los monos como icono de la lucha al racismo y estamos", escribió este martes el Milan en su cuenta de Twitter, alegando una foto del tríptico.

Un desacuerdo que también manifestó el Roma, que hace dos semanas negó la acreditación al diario "Corriere dello Sport" por titular en portada "Black Friday" refiriéndose al cruce entre Romelu Lukaku y el inglés Chris Smalling en duelo Inter-Roma. "AS Roma ha sido muy sorprendido por ver la que aparece como una campaña contra el racismo de la Serie A, con unos monos difundidos en las redes sociales. Entendemos que la Liga Serie A quiere ganar al racismo, pero no creemos que esta sea la manera correcta", escribió en Twitter el conjunto romanista tras enterarse de la pintura.

Una reacción de desconcierto a la que se sumó también el Inter de Milán, que pese a no referirse explícitamente a la campaña de la Serie A, publicó un mensaje en el que destaca que "no hay excusas para ser racistas".

"No existen buenas excusas para ser racistas. No hay espacio para el racismo en el fútbol. Somos hermanos universalmente unidos, esta es nuestra manera para combatir las formas de discriminación", publicó el conjunto milanés.

jov (efe, rai)