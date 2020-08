Cómo protegerse de los peligrosos mosquitos que trasmiten el virus del Nilo o el dengue

¿Por qué el mosquito tigre asiático es tan peligroso?

Hay más de 3.500 especies de mosquitos en todo el mundo, de las cuales unas 50 son también nativas de Alemania. Todos ellos son molestos, pero no todos son tan peligrosos como estas tres especies de insectos foráneos: el mosquito tigre asiático (Aedes albopictus), el mosquito japonés (Aedes japonicus) y el mosquito coreano (Aedes koreicus).

Esto se debe a que estas especies de mosquitos pueden transmitir más de 20 tipos de virus, que incluyen el dengue, la fiebre chikungunya, la fiebre amarilla, la fiebre del Nilo Occidental, y la encefalitis y el virus del zika.

Los síntomas suelen ser inicialmente similares a los de una infección parecida a la gripe, con fiebre alta, dolor de cabeza, dolor en las extremidades y debilidad.

Debido al transporte mundial de mercancías y a los viajesintercontinentales, estas especies de mosquitos, que originalmente procedían del Asia sudoriental, se han introducido regionalmente en América del Norte y del Sur, África, Oriente Medio y Europa en los últimos decenios.

¿Cómo trato las picaduras del mosquito tigre o del mosquito japonés?

El mosquito tigre pica principalmente durante el día, prefiriendo la mañana y la tarde. Al igual que otros mosquitos, solo las hembras de los mosquitos tigre chupan sangre, porque para poder reproducirse necesitan proteínas, que obtienen a través de la sangre, ya sea de animales (mamíferos o aves) o de humanos.

Básicamente, las picaduras del mosquito tigre y del mosquito japonés no son más dolorosas o peores que las de los mosquitos domésticos. Hay un área enrojecida, se produce una inflamación en la piel y esa zona arde o pica.

El mosquito japonés (Aedes japonicus) se confunde fácilmente con el mosquito tigre asiático.

Estas reacciones se desencadenan por la secreción de saliva que el mosquito inyecta a fin de detener la coagulación de la sangre. El cuerpo reacciona alérgicamente a las proteínas de la saliva y libera la hormona histamina, responsable de la reacción.

¡No se rasque!

Aunque las picaduras de mosquito pueden volvernos locos, no se debería rascar alrededor de la picadura. Esto sólo esparciría más los anticoagulantes de la saliva y picaría aún más. Además, los patógenos pueden penetrar en la piel. Si esa área de la piel ya está rasguñada, ponga un apósito sobre ella. Así no entrarán más bacterias, y ya no se rascará más.

¡Enfríe el lugar de la picadura!

Como primera medida, se puede usar agua fría o, si es necesario, la propia saliva, para ayudar a aliviar la picadura y la inflamación. A continuación, hay que enfriar la zona de la picadura con hielo, pomadas o cremas con antihistamínicos, o con uno de los muchos remedios caseros comprobados, como una cebolla o una papa cortada por la mitad, una rodaja de limón, vinagre o cuajada sobre un paño frío. Todo lo que esté a mano para enfriar y calmar el lugar de la picadura es bienvenido.

¡Caliente el lugar de la picadura!

Bueno, ¿en qué quedamos? Esta recomendación suena como una contradicción en cuanto a la anterior, pero no lo es. Si calienta el lugar de la picadura a más de 51 grados durante unos segundos, se pueden descomponer partes de la saliva del mosquito y también la propia histamina del cuerpo. Esto puede reducir la hinchazón y acelerar la curación. Para ello, las farmacias disponen de aparatos que funcionan a pilas y que generan la temperatura necesaria sobre una pequeña superficie de cerámica durante tres a seis segundos. Cuanto antes se utilice el dispositivo, mayores serán las posibilidades de éxito.

Aunque resulte difícil: por favor, no se rasque.

¡Observe la picadura!

Después de dos o tres días debería desaparecer la inflamación en la piel. Pero si la picadura del mosquito se agranda mucho, o se siente caliente, esto puede indicar una reacción alérgica o una infección más grave. Por lo tanto, si los síntomas persisten o aparecen otros síntomas, como fiebre, debe consultar a un médico.

¿Qué hace la ciencia contra esos mosquitos?

En Alemania, los científicos prueban la esterilización de los machos con rayos gamma. Si las hembras se aparean con tal macho, producirán huevos, pero estos no serán aptos para la vida. En el verano de 2016, los primeros machos esterilizados fueron liberados en Alemania, y la tasa de eclosión ha disminuido en un 15 por ciento.

¿Cómo ayudar a prevenir la propagación de mosquitos tigre y mosquitos japoneses?

A los mosquitos les encanta el calor y la humedad, por eso las aguas naturales y los sitios de riego o los recipientes llenos de agua de los jardines domésticos les ofrecen condiciones ideales para que sus crías

Por lo tanto, si evita que haya recipientes o espacios con agua tranquila y poco profunda en su propio jardín, a si vacía regularmente los baños para pájaros o los posamacetas, y todo lo que pueda contener agua, entonces estará quitándole a los mosquitos tigre y a otros peligrosos mosquitos transmisores de enfermedades su hábitat natural.

