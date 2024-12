Estudio con cámaras revela vida secreta de osos andinos

Los osos andinos o de anteojos son la única especie de su familia en Suramérica y viven en remotos parajes, lo que los ha convertido en una especie llena de misterios, desvelados en parte gracias a un estudio en Perú con cámaras collar que ha descubierto su dieta, hábitos e incluso un caso de canibalismo de crías.

La expedición científica National Geographic y Rolex Perpetual Planet Amazon Expedition colocó tres cámaras collar en tres ejemplares de osos andinos durante cuatro meses que grabaron un total de seis horas y media y han permitido conocer detalles nunca vistos de esta especie que habita en el Parque Nacional del Manu, en el sur del país.

Infanticidio de osos andinos

Las cámaras captaron el que es posiblemente el primer caso registrado de infanticidio de osos andinos, ya que las imágenes muestran como un macho adulto come un oso del tamaño de un cachorro.

Otro de los hallazgos es el registro de un oso de anteojos comiendo los restos de un mono lanudo, lo que le convierte en el segundo caso registrado de una especie de oso alimentándose de un primate no humano.

"Lo que hemos podido aprender mediante el uso de las cámaras de collar cambia por completo la manera en que estudiamos los osos andinos", indicó la bióloga y líder de la expedición, Ruthmery Pillco Huarcaya en un comunicado difundido por National Geografic.

Añadió que el uso de esta tecnología, que cuenta con GPS, es innovador, pues es muy difícil rastrear y estudiar a esta especie debido su hábitat ubicado a unos 4.000 metros de altura.

Las cámaras que acompañaron a tres osos machos por el Parque Nacional del Manu también mostraron interacciones entre miembros de su especie fuera del apareamiento y la crianza de los hijos, y se ha capturado por primera vez el apareamiento en las copas de árboles.

Los osos andinos fueron rastreados con cámaras collar, revelando hábitos desconocidos en su entorno natural. Imagen: RalphLear/Depositphotos/IMAGO

Hábitos alimenticios

En cuanto a su dieta, la expedición ha podido descubrir que los osos andinos consumen más de 21 especies de plantas diferentes, un indicador clave de su dieta y rango altitudinal a lo largo del bosque nuboso.

También han podido observar primera vez en esta especie un caso de geofagia, el consumo de tierra y arcilla para suplementar su dieta.

La misión científica de National Geographic y Rolex Perpetual Planet Amazon Expedition tuvo como propósito conocer más de esta especie, de la que aún no se saben muchos datos debido a los lugares en que habitan, y sus hallazgos se publicaron este miércoles (04.12.2024) en Journal of Ecology and Evolution.

La bióloga agregó que, con estos hallazgos y la investigación continua, se pueden mejorar "los esfuerzos de conservación proporcionando conocimientos invaluables sobre el comportamiento, la historia natural y las necesidades y beneficios ecológicos de osos andinos".

Comentó que esta tecnología ayuda a recolectar importantes datos para mejorar las acciones de conservación de este oso casi en peligro de extinción.

"Estos nuevos conocimientos sobre los osos andinos nos brindan la oportunidad de comprender mejor uno de los ingenieros de ecosistemas que dan forma al bosque nuboso y utilizan ese conocimiento para proteger esta especie clave y su hábitat", indicó en el comunicado el jefe de Ciencia e Innovación de National Geographic Society, Ian Miller.

FEW (EFE, National Geographic, Journal of Ecology and Evolution)