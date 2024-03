Bundesliga: Niclas Füllkrug regresa por primera vez a casa

En la vida, como en el fútbol, hay despedidas tortuosas que poco invitan a repasarlas en la memoria. Pero hay otras entrañables, entre voces de "esta siempre será tu casa”, y que hacen que quien ha decidido cambiar de aires conserve un recuerdo perdurable y grato. Así se entiende la actual relación del futbolista alemán Niclas Füllkrug: el atacante del Borussia Dortmund está en paz con el equipo de sus amores, el Werder Bremen. Este sábado (09.03.2024), regresará por primera vez a terreno conocido, donde creció como delantero y renació nuevamente.

Füllkrug (der.) remata de cabeza en un partido contra el Freiburg, febrero 9 de 2024, día en que cumplió 31 años. Imagen: Hesham Elsherif/Anadolu/picture alliance

El regreso a casa

Niclas vivió muchas cosas en sus vaivenes con el Werder Bremen. Lo que hoy se cuenta como una fantasía, antes pasó disfrazada de tragedia entre lesiones y sinsabores con equipos de la segunda Bundesliga. Tan pronto Füllkrug se hizo mejor amigo del gol en octubre de 2021, el regreso de los verdiblancos a la primera división fue un hecho en mayo de 2022. Hay quien dice que se trata de un milagro sucedido entre ese octubre y noviembre de 2022 para el originario de Hannover: ascenso a la Bundesliga, máximo goleador y debut con la selección nacional alemana.

Niclas Füllkrug viste la camiseta nueve en un partido amistoso entre Alemania y Estados Unidos en octubre de 2023. Imagen: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Tal pareciera que el destino se lo tenía preparado. Que un jugador que ya había acabado en la segunda división pudiera convertirse en seleccionado nacional a sus 30 años, es casi un llamado divino. En cualquier caso, Füllkrug siempre será bien arropado en el Weserstadion de Bremen, donde hace casi 12 años, a sus 19 tiernos años de edad, marcó su primer gol en la Bundesliga. El primero de tantos, así hasta fichar con el Borussia Dortmund el verano pasado y disputar la Champions League.

Por su parte, el entrenador del Werder Bremen, Ole Werner, espera con impaciencia el reencuentro con Füllkrug; por muchos apodado el "chimuelo” del gol. Aunque Werner prefiere otro sobrenombre: "Sin Fülle es diferente. Eso también estaba claro, porque él era una figura determinante aquí y muchas cosas estaban hechas a su medida. Por eso hoy jugamos al fútbol de forma diferente, las cosas también han cambiado en el vestuario. Pero creo que ha funcionado bien para ambas partes”, dijo el entrenador de 35 años de cara al choque entre verdiblancos y negriamarillos en la jornada 25 de Bundesliga.

Los aficionados también tienen su propio apodo cariñoso. En el partido disputado en Dortmund (1-0), casi dos meses después del traspaso de Niclas a Dortmund, la afición del Werder desplegó una pancarta en la tribuna visitante, donde se leía "¡Gracias por tu entrega, Lücke!”.

Hinchas del Werder Bremen despliegan mensaje de agradecimiento para Niclas Füllkrug en el juego de ida entre el Borussia Dormund y el Werder Bremen. Imagen: Jürgen Fromme/firo Sportphoto/picture alliance

Por siempre del Werder Bremen

Ahora, finalmente, este reconocimiento tendrá lugar donde se inició todo. En su regreso a Bremen, este sábado, el club alista una despedida oficial para su último gran delantero de época. "Siempre seré hincha de este equipo y de este club”, declaró Füllkrug, quien además añade que, en caso de anotar gol, no festejará en señal de respeto y gratitud hacia el club y sus aficionados.

Y como bien dice el personaje de Guillermo Francella en el filme ‘El secreto de sus ojos' (2010): "Hay una cosa que uno no puede cambiar, uno no puede cambiar de pasión”. Tal como lo hizo en el partido de ida contra su antiguo club, Füllkrug sigue jugando con espinilleras del Werder Bremen. "He marcado muchos goles con ellas, he tenido mucho éxito con ellas, y por eso siguen como están”, dice el jugador de 31 años, satisfecho con su desenvolvimiento desde que llegó Borussia Dortmund, donde en sus primeros 30 partidos oficiales ha marcado doce goles y ha dado nueve asistencias.

(cp)