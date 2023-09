Werder Bremen y un as bajo la manga contra Colonia

Si algo tienen en común el Werder Bremen y el Colonia es que, por una parte, son los dos primeros campeones de la historia de la Bundesliga, por la otra, y más apremiante de cara al torneo 2023/2024, la necesidad de revertir el atropellado arranque de campeonato al cabo de cuatro jornadas.

Para los renanos, la cosecha de un punto supone el peor inicio en la era Steffen Baumgart desde que dirige al equipo en julio de 2021. Pese a ser ajeno al triunfo, el entrenador de 51 años se lanza confiado a contener los señalamientos que hablan de crisis en el Colonia: "Sabemos que deportivamente tenemos cosas que hacer. Pero estamos lejos de lo negativo y de la crisis”, sentencia con el temperamento que lo caracteriza.

Del otro lado, su colega y contrincante en puerta, Ole Werner, también apuesta por maquillar las alarmas y no se deja llevar por el malestar emergente: "¿Críticas? Bastante normales. ¿Presión? "Manejable”, dice Werner con solo una victoria y tres derrotas. Esto sin contar la vergonzosa eliminación en la primera ronda de la Copa Alemana ante el Viktoria Colonia de la tercera división del fútbol alemán.

Bremen: de Füllkrug a Keita

Casi de último momento, el mercado veraniego de fichajes dictó para el Werder Bremen la partida de su último goleador y pichichi en la Bundesliga por primera vez en su carrera: con más de 30 años, Niclas Füllkrug decidió mudarse al panal de abejas bajo las órdenes de Edin Terzic, entrenador del Borussia Dortmund, donde pelea el puesto en la delantera junto a Sebastian Haller y Youssoufa Moukoko. Dicho sea de paso, los tres buscan convertir su primer gol en el torneo.

Niclas Füllkrug fue el goleador de la temporada 2022/2023 Imagen: Bratic/nordphoto GmbH/picture alliance

La hazaña de Füllkrug, no obstante, se cuenta en un total de 16 goles conseguidos con la camiseta del Werder Bremen, equipo que la temporada pasada presumía su regreso a la Bundesliga tras conseguir el ascenso. Füllkrug fue parte del mérito, mismo que lo catapultó a la Selección Alemana, Qatar 2022 y uno de los estandartes para la próxima Eurocopa que se jugará en Alemania en 2024.

Mientras que Füllkrug escribió una historia de éxito con los verdiblancos, los ojos están en el fichaje más atractivo: Naby Keita está listo para debutar en la Bundesliga con el Werder Bremen. Este sábado (23.09.2023) será finalmente parte de la plantilla del equipo cuando reciban al Colonia en casa.

Fue la explosividad de Kieta durante cinco temporadas en el RB Leipzig lo que despertó el interés del Liverpool en 2017, hasta ficharlo en finalmente en 2018. Entonces era uno de los mediocampistas jóvenes más codiciados en Europa. Pero las lesiones lo relegaron de ser la promesa de crack con la que llegó. Ahora en Werder Bremen la exigencia ofensiva está casi a la sombra del renacido Füllkrug.

El ex del Liverpool está recuperado de una lesión de aductores, sin embargo, aún no se encuentra en forma para participar los 90 minutos. "Naby todavía no está listo para un once titular. Pero es candidato para una sustitución en el transcurso del partido”, dijo Ole Werner luego de que el atacante guineano completara su primera semana de entrenamiento. De inicio, Werner podría echar mano del colombiano Rafael Santos Borré, llegado a Bremen en calidad de préstamo procedente del Eintracht Frankfurt.