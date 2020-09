Bruce Springsteen regresa con su nuevo álbum "Letter To You"

Bruce Springsteen anunció este jueves (10.09.2020) que el 23 de octubre lanzará un nuevo álbum, al tiempo que ofreció a sus fans un adelanto al liberar la canción "Letter To You", que da título al disco.

La canción es un clásico de la E Street Band, con la que Springsteen toca desde 1972 y que regresó para acompañar el vigésimo álbum de estudio de "El Jefe" (The Boss), como le apodan, tras el lanzamiento en 2019 en solitario del disco "Western Stars".

"Me encanta el disco, estoy feliz por cómo ha quedado la parte emocional impresa en él. Lo grabamos en sólo cinco días y resultó ser una de las mejores experiencias de grabación que he tenido en mi carrera. El sonido de la E Street Band tocando en mi estudio completamente en vivo y sin regrabaciones es espectacular, algo que nunca antes habíamos hecho", ha dicho su autor en declaraciones recogidas por Sony Music.

Grabado en el propio estudio del autor de "Born To Run" en Nueva Jersey junto a su productor habitual, Ron Aniello, el nuevo álbum ha sido mezclado por Bob Clearmountain (The Rolling Stones, Bon Jovi) y masterizado por Bob Ludwig (Led Zeppelin, Queen).

Bruce Springsteen

Puro y auténtico rock

En palabras de su discográfica, "'Letter to you' es un álbum de puro y auténtico rock, con el mítico sonido orgánico y directo característico de la banda de su vida". Con este álbum Springsteen regresa por primera vez con E Street Band desde 2016, cuando fue la gira "The River".

Y llega un año después de que el hijo favorito de Nueva Jersey lanzara su álbum de meditación "Western Stars" y su película de concierto que se remonta a la época dorada de los años 70 de la escena musical de Laurel Canyon.

Se trata de la salida musical de la superestrella que irrumpió en 1975 en la escena internacional con "Born to Run", desarrollando un estilo de rock duro y característico que relata las cosas de la vida cotidiana.

El año pasado durante conversaciones con Martin Scorsese, Springsteen reveló que estaba tratando de regresar a esas raíces, y que había intensificado la escritura de canciones para la banda de rock.

En la primavera de 2019, dijo: "escribí casi todo un álbum con material para la banda... salió casi de la nada. Tuve casi dos semanas de esas visitas diarias y fue muy agradable. Te hace tan feliz".

Con cuarenta años de carrera a sus espaldas, Springsteen ha ganado 20 premios Grammy, un Oscar y un Tony, ha sido incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, ostenta una distinción del Kennedy Center, en 2013 fue nombrado Persona del Año por MusiCares y en 2016 se le concedió la Medalla Presidencial por la Libertad.

FEW (AFP, EFE)