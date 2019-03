"Brexit": UE y Reino Unido evitan salida no negociada hasta finales de marzo

Un respiro de alivio recorre las filas en la cumbre de la Unión Europea (UE) en Bruselas: no habrá salida abrupta de Reino Unido en una semana. Londres recibió una prórroga, pero nada más una pequeña. La primera ministra Theresa May había solicitado originalmente fines de junio como fecha límite. Sin embargo, no obtuvo la mayoría, porque las elecciones europeas se celebrarán a fines de mayo y Reino Unido también habría tenido que participar con su convocatoria, por razones legales. Para un candidato que está de salida de la UE, habría sido "absurdo", como dijo el canciller austriaco, Sebastian Kurz.

Tras las decisiones preliminares de la cumbre, ahora hay dos posibilidades: si May logra pasar esta semana por el Parlamento el tratado de retiro negociado por ella, el "brexit” se pospondrá hasta el 22 de mayo, justo antes de las elecciones europeas. Con ello contaría con el tiempo necesario para la ratificación. Pero si la Cámara de los Comunes se opone nuevamente al tratado la próxima semana, el Gobierno británico debe decir lo que quiere hacer antes del 12 de abril. Si el país quiere participar en las elecciones europeas, podría presentarse otra prórroga. De lo contrario, entrará en vigor un "brexit” no regulado. Según el presidente del Consejo, Donald Tusk, May ya aceptó esta doble oferta.

La canciller alemana Angela Merkel quiere mantener distancia con los británicos, pero también proteger los intereses europeos.

Las posibilidades se han reducido aún más

Ni May ni los otros Gobiernos de la UE quieren un "brexit" duro, pero, después de dos derrotas, no es muy alta la posibilidad de que la primera ministra británica consiga la próxima semana finalmente la aprobación de "su" texto a través del Parlamento. En su discurso público del miércoles por la noche (20.03.2019), May acusó al Parlamento de retrasar un "brexit" ordenado que era lo que el pueblo británico quería. Y esto molestó a muchos parlamentarios de cuya aprobación ella depende.

También es posible que May renuncie, en caso de otra derrota. Lo que pase luego, dependerá de su sucesor. Los de línea dura como Boris Johnson ya están listos para un "brexit” duro. En teoría, otro posible escape podría ser otro referéndum. Pero May y muchos otros políticos dicen que la gente ya decidió en 2016. La otra alternativa es que el Gobierno británico retire la solicitud de salida de la UE. Eso podría hacerlo de manera unilateral. En tal caso, el "brexit” simplemente se cancelaría y el Reino Unido seguiría siendo miembro de la UE. De hecho, casi dos millones de británicos están exigiendo exactamente eso en una petición en internet. Pero incluso eso es políticamente arriesgado, y hasta ahora no parece que haya una mayoría política que lo respalde.

May ya ha fracasado dos veces con su acuerdo para el "brexit".

La unión CDU / CSU abierta para reingreso británico

Mientras tanto, el resto de Gobiernos ya se está preparando para lo peor: un "brexit” sin ninguna regulación. "También tenemos que prepararnos para otras circunstancias", dijo la canciller Angela Merkel. Del lado británico, incluso se estableció un centro de operaciones especiales del Ejército en un búnker a prueba de bombas nucleares en el distrito gubernamental de Londres.

Los partidos de la unión cristianodemócrata CDU y CSU en Alemania fueron incluso más allá. En un borrador de su programa de elecciones europeas, ofrecen al Reino Unido después de su salida, una nueva adhesión a la UE. "Nuestra Europa mantiene la puerta de la Unión Europea abiertas para el Reino Unido", dice el documento que espera un arrepentimiento después del "brexit” y una curva de aprendizaje hacia arriba. Pero la CDU y la CSU levanta falsas expectativas; no se acepta el "picoteo" de elegir solo lo que más conviene. "Ningún país puede aprovecharse de las ventajas de la UE sin el cumplimiento de sus obligaciones".

Casi dos millones de británicos rechazo el "brexit" en una petición online.

Ciertamente, los miembros de la cumbre están molestos por este eterno vaivén. Durante casi tres años, han estado estudiando cómo se debería proceder con el "brexit", y particularmente en los últimos meses con una cumbre tras otra, que prácticamente solo se dedica al mismo tema: el "brexit". Y otras cosas importantes se quedan pendientes. Ya todo el mundo está cansado y no está de humor para dejar que los británicos prorroguen la agenda. Especialmente porque, a pesar de algunas concesiones, todavía no está claro lo que quiere la parte británica. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, finalmente dijo con su habitual ironía: "No sabía que tengo tanta paciencia". La paciencia de los miembros de la cumbre está al límite, eso está claro, y durará hasta el 22 de mayo, a más tardar.

