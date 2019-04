Brexit: “Theresa a través del espejo”

Hace dos semanas, el Presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, invocó el reglamento parlamentario, el Erskine May, para frustrar el intento de la primera ministra Theresa May de someter a una tercera votación parlamentaria su acuerdo con Bruselas para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), el llamado “brexit”. El texto señala que, en abril de 1604, el Parlamento británico concluyó que "una consulta hecha una vez, y respondida afirmativa o negativamente, no puede hacerse nuevamente, sino que debe considerarse como un juicio de la Cámara".

Un año más tarde, el 5 de noviembre de 1605, un joven inglés intentó cambiar toda la política británica con un plan para, simplemente, volar por los aires al reino. El plan para hacer estallar la Cámara de los Lores, conocido como la Conspiración de la Pólvora, es parte de un intento de asesinato contra el rey Jacobo I, para reinstalar a un rey católico en el trono. La trama fracasó y Guy Fawkes fue arrestado, torturado y ejecutado. El nombre con que inicialmente se presentó ante sus interrogadores fue John Johnson (nótese la ironía).

No se necesita nada tan drástico en estos días. Las cámaras del Parlamento se están desmoronando literal y figurativamente por sí mismas. No es pura coincidencia que la obra de Banksy "Parlamento Devuelto" vuelva a exhibirse en el Museo de Bristol.

Aunque dada la forma en que se comportan los parlamentarios de ambos lados, es algo irrespetuoso para los primates de Banksy que los comparen con quienes deberían dirigir esta obra. Lo que se despliega ante nuestros ojos ha descendido a las categorías de farsa y tragedia. ¡Si solo Shakespeare pudiese estar aquí hoy!

El manejo del proceso de “brexit” por parte del Gobierno británico hace que uno se pregunte cómo el Britannia, aquel barco insignia de la Corona británica, dominó alguna vez los mares.

Ron Mudge, redactor de DW.

Como muestra, un botón: la startup Seaborne Freight recibió un contrato de 14 millones de libras esterlinas (unos 16 millones de euros) para abrir una nueva ruta de ferry entre el Reino Unido y la UE, que provea suministros médicos de emergencia en caso de un “brexit” sin acuerdo, pese a no contar ni con barcos ni con un contrato portuario.

En el deformado mundo del “brexit”

Sin tener idea de lo que el futuro depararía en esta era a los británicos, el novelista victoriano Lewis Carroll anticipó proféticamente este retorcido mundo del “brexit” en su “Alicia a través del espejo” –la continuación de “Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas”-, al poner estas palabras en boca de su protagonista principal: “Si tuviera un mundo propio, nada tendría sentido. Nada sería lo que es porque todo sería lo que no es. Y viceversa, lo que es, no sería. Y lo que no podría ser, sería. ¿Lo ves?”

¿Confundidos? Pues Theresa May ha llevado este trabalenguas a un nivel completamente nuevo. De hecho, podemos seguir con la analogía. En otra escena del libro, la Reina Blanca reprende a Alicia por negarse a creer "cosas imposibles": "Por qué", dice la reina, "a veces he pensado hasta seis cosas imposibles antes del desayuno".

Me limitaré a ilustrar con dos de los ejemplos más evidentes. May todavía espera que sus colegas y, lo que es más importante, el país, crean: 1) que ganará una votación de los Comunes sobre el acuerdo de retirada de la UE, pese a que casi nadie, incluida ella, lo cree posible; y 2) que ella todavía tiene el control total sobre el “brexit”.

Es delirante

Esto me lleva a la definición de delirio: 1) Despropósito, disparate. 2) Confusión mental caracterizada por alucinaciones, reiteración de pensamientos absurdos e incoherencia.

El Gobierno del Reino Unido delira si piensa que hay alguna manera de salir del embrollo del “brexit”. Aún dejando de un lado los problemas económicos y políticos que cualquier tipo de “brexit” acarreará al Reino Unido y, por extensión, a la UE, su efecto sobre la psique y la reputación de la nación será probablemente aún peor.

Cuando el polvo del “brexit” se haya asentado, si es que se asienta, el Reino Unido se convertirá en el hazmerreir del mundo en los próximos años. Incluso los comediantes alemanes han aprovechado la veta humorística del “brexit”.

Aquí la frivolidad enmascara el desaliento y la desesperación. La tozudez de May y su pretensión de tener el control son tan útiles como el nuevo peinado de Boris Johnson. No hay nada ordenado ni digno en el espectáculo que ofrece el Parlamento (aparte de la impresionante actuación y enunciación del orador John Bercow, cuando llama a los parlamentarios al orden).

Como escribió el gran dramaturgo irlandés George Bernard Shaw: "El progreso es imposible sin cambio, y los que no pueden cambiar de opinión no pueden cambiar nada".

(rml/ers)

