"Brexit": May pide pragmatismo a los diputados

La primera ministra británica, Theresa May, pidió este domingo (17.03.2019) a los diputados que apoyen su acuerdo del "brexit" de manera "pragmática" en la próxima votación, de lo contrario, avisó, pasarán muchos meses hasta que el Reino Unido salga de la Unión Europea (UE).

La jefa del Gobierno presentará esta semana por tercera vez el tratado negociado con Bruselas sobre la retirada británica de la UE y, de ser aprobado, pedirá al bloque europeo una prórroga del "brexit" hasta el 30 de junio, pero si el texto no supera el trámite parlamentario, se espera que el retraso sea mucho más prolongado.

En un artículo publicado en el dominical "The Sunday Telegraph", May señala que una prórroga corta no es "el resultado ideal (pues) podríamos y deberíamos habernos marchado de la UE el 29 de marzo. Pero es algo que el pueblo británico aceptaría si lleva a cumplir con el 'brexit'", agregó la líder conservadora. La alternativa puede ser "mucho peor", escribe la política, y advierte de que si hay un retraso prolongado del "brexit", el Reino Unido tendría que participar en las elecciones europeas de mayo.

En dos ocasiones -una en enero y otra este marzo- los diputados, entre ellos "tories", rechazaron el pacto por abrumadora mayoría.

May resalta en su artículo la importancia de que los diputados muestren unidad como "demócratas y patriotas" y que de "manera pragmática hagan los compromisos honorables necesarios para superar la división" y mirar hacia el futuro.

eal (efe)

