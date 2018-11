"Brexit": Escocia reclama el mismo trato que Irlanda del Norte

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, reclamó este miércoles (14.11.2018) que esta región del Reino Unido tenga las mismas oportunidades que Irlanda del Norte de permanecer en el mercado común cuando se materialice el "brexit", después de que Londres y Bruselas lograran un principio de acuerdo.

"El enfoque de la primera ministra (Theresa May) dejaría a Escocia fuera del mercado único, a pesar de que el 62% de los escoceses votó por la permanencia (en la UE), pero compitiendo por la inversión con Irlanda del Norte que, efectivamente, todavía estaría en él", escribió la líder independentista en Twitter.

May preside este miércoles una importante reunión extraordinaria del Gobierno británico para aprobar el acuerdo técnico para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), prevista para el 29 de marzo de 2019 tras aprobarse en referéndum en junio de 2016.

El Partido Nacionalista Escocés (SNP) que lidera Sturgeon ha defendido desde la victoria del "brexit" en el referéndum que Londres debía buscar un pacto que mantuviera a todo el país dentro del mercado común y la unión aduanera para así minimizar las consecuencias económicas de la partida.

"A Escocia se le debe dar la misma oportunidad"

Aunque todavía no se conoce el contenido del borrador de acuerdo, la televisión pública irlandesa, RTE, ha adelantado que propone una solución para la cláusula de seguridad que exige el bloque europeo para que no se levante una frontera entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda. El objetivo es no perjudicar sus economías ni el proceso de paz norirlandés.

El dirigente del SNP en el Parlamento de Westminster, Ian Blackford, insistió también en la demanda de que la región escocesa debe recibir el mismo trato que su vecina.

"Si está permitido que Irlanda del Norte permanezca en el mercado único como parte de la cláusula de seguridad, y me alegro por el pueblo de Irlanda del Norte, entonces a Escocia se le debe dar la misma oportunidad", dijo Blackford en declaraciones a la cadena BBC.

EAL (efe)

