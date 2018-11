“Brexit”: Bruselas reacciona ante el drama de May

El portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, aseguró en Bruselas que la Unión Europea seguiría negociando con buena fe aún después de la dimisión de Dominic Raab, el ministro británico a cargo de todos los asuntos relacionados con la salida de su país del bloque comunitario. Schinas se rehusó a comentar cuestiones personales, aludiendo tácitamente a los otros funcionarios del Gobierno británico que renunciaron a sus cargos este jueves (15.11.2018) por sus desacuerdos con el convenio preliminar para el “brexit”: el secretario de Estado británico para Irlanda del Norte, Shailesh Vara; la ministra británica de Trabajo y Pensiones, Esther McVey; y la secretaria de Estado para el “brexit”, Suella Braverman.

Michel Barnier, negociador del “brexit” en nombre de la UE.

Renuncias y reproches

Entre otras razones, Raab, Vara, McVey y Braverman alegaron que, al aprobar el pacto preliminar este miércoles (14.11.2018), el Ejecutivo británico, liderado por Theresa May, incumplió su promesa de alcanzar un “brexit” que le devolviera al país el control pleno “sobre su dinero, sus fronteras y sus leyes”. Una de las acusaciones más fuertes fue la de que el convenio pone en peligro la fortaleza del vínculo entre Irlanda del Norte y el Reino Unido. Aunque estas mociones han hecho tambalear la autoridad de May, poniendo en duda la confianza que le tienen sus propios partidarios, Schinas insistió este 15 de noviembre en que, para la UE, su principal interlocutora en Londres en lo que respecta a la negociación del deslinde es la primera ministra May.

Michel Barnier, negociador del “brexit” en nombre de la UE, refutó la lectura que el británico Raab hizo de lo acordado. Según Barnier, las nuevas cláusulas del convenio garantizan al mismo tiempo que no se erigirá una frontera externa comunitaria y que la integridad del Reino Unido estará asegurada. Irlanda del Norte colinda con Irlanda, que es socio de la UE, pero la frontera entre ambas es invisible. De hecho, esa demarcación fue hasta cierto punto eliminada como resultado del acuerdo de paz alcanzado tras la guerra civil que se vivió en esa zona. Barnier enfatizó que la sutileza de esa transición fronteriza debía ser conservada. “Aquí no sólo están en juego el comercio y los negocios, sino también los seres humanos y la paz”, sostuvo el diplomático.

El convenio preliminar para el “brexit” es un documento de quinientas páginas.

Mezcla de emociones en la UE

Por su parte, el jefe del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo estar aliviado por el hecho de que al menos el borrador de un contrato para el “brexit” esté sobre la mesa después de dieciocho meses de negociaciones difíciles. Sin embargo, admitió temer que los sucesos de la política interior británica puedan desbaratar el producto de los esfuerzos hechos hasta ahora. No obstante, el político polaco señaló que la UE estaba preparada para un “brexit” duro, sin período de transición alguno, si al final fracasara el empeño en sellar un tratado para la separación de Gran Bretaña. Diplomáticos europeos dudan que los miembros del Club de los 27 hagan sugerencias adicionales que ameriten ser incluidas en el texto que Theresa May aprobó.

Al parecer quedan detalles por abarcar, pero ninguno de ellos fundamental. En tono conciliador, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, subrayó que las negociaciones nunca estuvieron dirigidas contra el Reino Unido, sino, al contrario, a favor de conservar a los “amigos británicos” lo más cerca posible de la UE. Este fin de semana, los representantes permanentes de los 27 socios del bloque repasarán el contrato de quinientas páginas. El lunes (19.11.2018), tendrá lugar una reunión extraordinaria para darle el visto bueno definitivo al documento. De aquí al jueves (22.11.2108) se irá redactando una breve declaración política sobre el futuro de las relaciones entre Gran Bretaña y la UE. Ambos textos serán la base del “brexit”, al que se le dará luz verde el 25 de noviembre en una cumbre extraordinaria.

