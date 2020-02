Brasil: Lula y Mujica instan a jóvenes a ejercer la política

Dos de los mayores líderes de la izquierda latinoamericana, los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y José "Pepe" Mujica (Uruguay) instaron este sábado (08.02.2020) a las personas jóvenes a confiar de nuevo en la política y a ejercerla para "no seguir perdiendo derechos”.

Las declaraciones de los exmandatarios se dieron en el marco del "Festival PT 40", un evento en Río de Janeiro para conmemorar cuatro décadas de la fundación del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, la mayor formación izquierdista de América Latina.

Lula y Mujica aseguraron que la ultraderecha avanzó en América Latina debido a que los jóvenes perdieron la confianza en la política y están permitiendo que otros decidan por ellos. "Tenemos entre los dos casi 160 años (Lula 74 y Mujica 84) y nos piden que le demos un mensaje para la juventud. Ambos hicimos muchas cosas por América Latina y esa experiencia es la que vamos a contar, pero vamos a mostrar que envejecer no significa nada, tan sólo acumular experiencia que podemos transmitir", detalló Lula.

En su pronunciamiento ante unos 10.000 militantes del PT, en su mayoría de mediana edad, el expresidente brasileño aseguró que sin los jóvenes en la política para protestar, los gobiernos neoliberales de América Latina flexibilizaron los derechos laborales y crearon empleos sin garantías.

"Me preocupa el futuro de nuestra juventud porque se esfuerza para estudiar en la universidad y, cuando se gradúa, tiene que trabajar entregando comida en una bicicleta. Eso es un retroceso. La forma más degradante de trabajo y que quieren esconder con el nombre de emprendedor individual", declaró Lula.

"La política es imprescindible porque los seres humanos somos gregarios. No podemos vivir en soledad. Vivimos en sociedad. Si vivimos en sociedad, tendremos conflicto y alguien tiene que terciar para que la sociedad funcione. Y ese es el papel de la política", expresó por su parte Mujica.

El uruguayo añadió que la política es una necesidad humana y no una profesión para ganar plata. "A los que les guste mucho la plata, no se metan en política. La política es cariño y solidaridad con nuestro pueblo. El político tiene que aprender a vivir como vive la mayoría de su pueblo y no como vive la minoría privilegiada", agregó Mujica.

El exgobernante uruguayo dijo que los latinoamericanos tienen que luchar por darle un nuevo valor a la política y que ese papel le corresponde, principalmente, a la juventud. "Si los jóvenes no se comprometen no avanzaremos. Pero la invitación a que militen es a tener una vida comprometida con el amor a los otros, con luchar por un mundo un poco mejor", afirmó.

ama (efe, O Globo, Folha de Sao Paulo)

