Brasil: Lula da Silva supera con éxito una cirugía de cadera

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva fue sometido exitosamente este viernes (29.09.2023) en un hospital privado de Brasilia a una cirugía en la que se le implantó una prótesis de cadera para corregir problemas en la cabeza del fémur provocados por la artrosis y que le causaban permanentes dolores, informaron sus médicos.

La cirugía comenzó al mediodía de este viernes y se prolongó por cerca de tres horas, según explicó el jefe del equipo médico, Roberto Kalil Filho. Está previsto que el presidente brasileño salga del hospital a más tardar el martes.

"El procedimiento transcurrió sin complicaciones, el presidente está despierto, yendo a recuperación posanestesia", informó en rueda de prensa Kalil, médico personal de Lula, tras la intervención en el hospital Sirio Libanés de Brasilia.

El mandatario, que en octubre cumple 78 años, fue operado de la cadera entre las 12H00 y 13H13 locales (15H00 y 16H13 GMT). Luego fue sometido a una pequeña cirugía para retirar un exceso de piel en los párpados, según los médicos, para aprovechar la anestesia general.

Lula "respondió muy bien a la anestesia" y en breve será transferido a una habitación común, sin pasar por cuidados intensivos, explicó Kalil.

La prensa se apostó afuera del Hospital Sirio-Libanés de Brasilia, donde el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue sometido para una cirugía de cadera. Imagen: Eraldo Peres/AP Photo/picture alliance

El líder izquierdista se operó con el objetivo de colocar una prótesis para aliviar los dolores de una artrosis, que lo aquejan desde hace por lo menos un año.

Saldrá del hospital caminando

"Saldrá del hospital andando. No habrá limitaciones para trabajar en la (residencia oficial) de la Alvorada. Su cabeza funciona perfectamente", dijo la doctora Ana Helena Germoglio, coordinadora del equipo médico de la Presidencia.

Sus actividades oficiales serán alternadas con sesiones de fisioterapia, añadió.

Lula había recortado su agenda los últimos días y se había mostrado en Brasilia usando una mascarilla.

Si todo sale como previsto, se espera que Lula retome sus desplazamientos internacionales a finales de noviembre, con motivo de la Conferencia de la ONU sobre el Clima COP28, en Emiratos Árabes Unidos.

Las próximas semanas, deberá caminar con ayuda de un andador para garantizar el equilibrio. Aunque Lula dijo que por consejo de su fotógrafo oficial no se mostrará usándolo en público.

"No me verán de andador ni de muletas, me verán siempre guapo, como si no me hubiera operado", afirmó, entre risas, el pasado martes.

