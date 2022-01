Brasil: Jair Bolsonaro no irá a la toma de posesión de Gabriel Boric en Chile

El presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, anunció este miércoles (12.01.2022) que no acudirá a la toma de posesión del presidente electo de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, el próximo 11 de marzo.

"No voy a entrar en detalles porque no soy de crear problemas con las relaciones internacionales. Brasil va muy bien con todo el mundo. Hay que ver quién va la toma de posesión del nuevo presidente de Chile. Yo no iré", afirmó el jefe de Estado brasileño en una entrevista a la prensa local.

El diputado Boric se impuso al ultraderechista José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones chilenas, el pasado 19 de diciembre, con 55,8 % de los votos, casi doce puntos más que su rival. El Gobierno de Bolsonaro solo felicitó al joven mandatario electo cuatro días después en una escueta nota en la que le deseó "éxito" y reafirmó la "solidez de los lazos amistad y cooperación" entre ambas naciones.

Bolsonaro ha mencionado de pasada la victoria del antiguo líder estudiantil progresista y, en una de sus tradicionales retransmisiones por redes sociales, aseguró que "prácticamente la mitad de la población" chilena "se abstuvo, no fue a votar". También, se refirió al presidente electo como "ese tal Boric".

Más incisivo fue uno de los hijos de Bolsonaro, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, quien el pasado 22 de diciembre sugirió que Boric llevará a su país a una situación similar a la que Venezuela llegó con Nicolás Maduro. "Permítanme no opinar, pero sí relatar algunos hechos sobre Gabriel Boric, 35 años, para que conozcamos mejor al presidente electo de Chile", escribió el polémico diputado brasileño.

"Desde la escuela secundaria, en 1999, milita como líder estudiantil. Abandonó la facultad de Derecho para 'dedicarse a la política'", agregó con cierta ironía, para añadir que "colaboró en las agitaciones de 2019 en Chile, que tuvieron mucha violencia, destrozos e incendios", completó.

Eduardo Bolsonaro acompañó esos comentarios con algunos antiguos mensajes en los que Boric elogiaba a Nicolás Maduro, cuyo Gobierno es considerado una "dictadura" por parte del Ejecutivo brasileño.

ama (efe, afp, reuters)