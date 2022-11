Brasil gana a Suiza y se asegura el pase a octavos de final

Aunque sin Neymar, Brasil abrió con un gol de Casemiro la puerta a octavos de final tras su victoria ante Suiza (1-0) este lunes (28.11.2022), horas antes de que el Portugal de Cristiano Ronaldo busque seguir los pasos de la Canarinha ante una Uruguay que ya les eliminó en el Mundial de Rusia en 2022. El volante del Manchester United anotó en el minuto 83 su sexto gol con la 'Seleção', una de las favoritas al título en el Mundial de Qatar 2022 y líder del Grupo G con puntaje perfecto en dos juegos. La batalladora Suiza, en tanto, es segunda con tres.

Sin embargo, el juego de la selección brasileña no termina de convencer a la exigente afición del país. O, al menos, a su prensa. "El juego colectivo no fue bien desarrollado y el equipo tuvo muchas dificultades para mover el balón con velocidad y generar oportunidades", consideró el diario O Globo, que eligió a Casemiro como el mejor jugador del partido. A pesar de la victoria, O Globo señaló que el partido deja "una preocupación", pues "Brasil no consiguió una solución para la falta de Neymar", lesionado en el primer partido del Mundial, y el equipo "se mostró estático y dependiente de pelotazos largos".

"¿Qué equipo no lo echaría en falta? Es un verdadero crack, claro que lo echamos de menos", señaló el centrocampista Bruno Guimaraes, en referencia a Neymar. "Está bien que ya estemos clasificados, es lo más importante", sentenció. Neymar, que se halla en la enfermería debido a un esguince de tobillo derecho sufrido en la entrada en liza contra Serbia (2-0), mandó ánimos a los suyos por las redes y siguió el partido en plena rehabilitación. Antes de los partidos de este lunes, solo un equipo había logrado la combinación adecuada de resultados para pasar de ronda, la Francia de Kylian Mbappé, vigente campeona del mundo, también con la destacada ausencia por lesión de Karim Benzema. Ahora Brasil también puede presumir de estar en octavos.

