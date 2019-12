Brasil: familiares de nueve víctimas de tragedia en favela piden justicia

Las familias de los nueve jóvenes que murieron pisoteados en un baile funk en una favela de la ciudad brasileña de Sao Paulo -debido a la estampida provocada por una operación policial- pidieron justicia en un acto ecuménico celebrado este domingo (08.12.2019) en el lugar de la tragedia.

El acto fue concelebrado por un pastor, seis frailes franciscanos y un líder espiritista en la calle Ernest Renan, el estrecho callejón de Paraisópolis, la segunda favela más grande de Sao Paulo, donde ocurrieron las muertes hace una semana. Decenas de residentes, así como familiares de las víctimas que no viven en la comunidad, participaron en la ceremonia religiosa, que fue precedida por un minuto de silencio.

"Fueron sueños brutalmente interrumpidos; vidas cegadas por la violencia que no podemos permitir. La juventud es el futuro de nuestra nación. Necesitamos estar con ellos, escucharlos, darles condiciones de alcanzar sus sueños. Tenemos que repudiar todas las formas de violencia contra nuestros jóvenes", afirmó uno de los frailes franciscanos en su sermón.

Decenas de residentes, así como familiares de las víctimas que no viven en la comunidad, participaron en la ceremonia religiosa, que fue precedida por un minuto de silencio.

"Quiero mostrarle al mundo, porque ahora no es algo exclusivo de Brasil sino de todo el mundo, lo que han hecho con nuestros hijos, con nuestras almas. No ha sido por acaso, fue una atrocidad lo que han hecho", dijo Cristina, madre del joven Denis Henrique, uno de los muertos. "No estoy del lado de la policía, ni contra ellos. Pero hay que ser humano", agregó.

Las familias de las víctimas exigieron justicia, una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares en caso de que se compruebe que la tragedia fue provocada por la policía. En la madrugada de este domingo, igualmente en otro homenaje, el multitudinario baile funk que toma las calles de Paraisópolis -entre las noches del sábado y la madrugada del domingo- fue interrumpido por un minuto de silencio en homenaje a los jóvenes muertos.

ama (efe, O Globo, Folha de Sao Paulo, O Día)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |