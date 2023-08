Brasil protagoniza la Gamescom 2023 en Alemania

Gamescom, que se presenta como la feria de videojuegos más grande del mundo, abrirá sus puertas en Colonia este miércoles (23.08.2023) bajo el lema "World Class Games". Más de 1.220 expositores de 63 países mostrarán sus novedades en 230.000 metros cuadrados en un ambiente bullicioso y multitudinario.

Cientos de miles de jugadores esperarán pacientemente en largas filas para pasar 15 minutos jugando, como primicia, algún videojuego que se lanzará en los próximos meses.

"Este año, la Gamescom es más que nunca un reflejo de la cultura global del videojuego: dinámica, internacional, creativa, diversa y enorme", se entusiasma Felix Falk en un comunicado de prensa. Es el director general de la Asociación de la Industria Alemana de Videojuegos, que coorganiza la feria.

Esta feria, de hecho, no tiene garantizada su continuidad, si se tiene en cuenta que, por ejemplo, la E3 (Electronic Entertainment Expo) de Los Ángeles, que fue la feria comercial más importante de videojuegos durante décadas, no ha vuelto a celebrarse después del parón por la pandemia de covid-19.

Durante la pandemia, muchas compañías probaron retransmisiones en vivo en las que presentaban sus nuevos títulos. Y se han establecido formatos de streaming como "Nintendo Direct", "State of Play", "Xbox Games Showcase", "State of Unreal" o "Ubisoft Forward".

Las compañías de videojuegos ya pueden ahorrarse el gasto de acudir a las ferias sin dejar de estar en el candelero. Esto explica por qué grandes nombres como Sony Interactive Entertainment (Playstation), Electronic Arts ("EA Sports FC 24"), Epic Games ("Fortnite"), Take Two ("Grand Theft Auto") o Activision Blizzard ("Call of Duty" ) no están presentes en Gamescom.

Brasil, país invitado, representado por casi 60 estudios

Por primera vez, este año el país invitado para ser socio oficial de la Gamescom es de América Latina, aunque la región ya tuvo una prometedora presencia en la edición del año pasado.

La industria de juegos en Brasil ha crecido mucho en los últimos años, centrándose principalmente en el mercado de juegos para PC y para celular. Más de mil estudios tienen su sede en Brasil. En 2014, eran sólo 133. Es una industria que emplea a 13.200 personas y cada vez produce más para el mercado internacional. Y con costes bajos gracias a los canales de distribución digital.

Imagen de la edición de Gamescom del año pasado. Imagen: Revierfoto/dpa/picture alliance

Según el informe 'Brasil: Game Industry Report 2022', más de la mitad de los estudios no reciben ninguna financiación oficial. El desarrollo de muchos juegos es sufragado por los propios fundadores, familiares, amigos e inversores individuales. Por lo tanto, no han llegado todavía grandes producciones del quinto país más grande del mundo.

Los llamados juegos AAA, los éxitos globales de juegos como "Elden Ring" o "Hogwarts Legacy", requieren presupuestos de al menos cien millones de dólares para para desarrollarlos, similares a los de una película de Hollywood, pero lejos del alcance de los estudios brasileños.

Los juegos independientes ofrecen sorpresas

Los juegos de la escena indie son desarrollados por pequeños estudios independientes de las grandes firmas. En un paseo por el stand dedicado a ellos, los visitantes pueden probar juegos independientes internacionales y hablar directamente con sus creadores. El ambiente es informal y los pequeños estudios de juegos a menudo logran sorprender a los jugadores con ideas creativas y otros formatos.

En la zona "retro" de Gamescom, los interesados ​​ pueden sumergirse en la historia de clásicos como "Pacman". También habrá un torneo de deportes electrónicos y emisiones en directo. Pero no son únicamente fanáticos de los videojuegos quienes visitarán la muestra.

Vicecanciller y ministro de Economía alemán en Gamescom

El vicecanciller y ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, inaugurará oficialmente la Gamescom. Después de todo, su ministerio es responsable de la financiación estatal de juegos digitales y también organiza el Premio Alemán de Juegos de Ordenador.

La promoción de los videojuegos es un tema importante en el país, porque es una industria rezagada en comparación con Estados Unidos, Canadá o Francia. No es casualidad que los juegos AAA no provengan de Alemania.

Ha habido una financiación oficial de 50 millones de euros anuales desde 2020, pero esta cantidad no es suficiente, aunque ya ha sido aumentada a 70 millones de euros. No se pueden solicitar más fondos federales en este momento.

Los altos costos salariales, una alta carga fiscal y la falta de desarrolladores (casi 12.000 personas trabajan en Alemania en la industria de los videojuegos) dificultan que los estudios puedan siquiera ir a la zaga de la competencia global.

Después de todo, Gamescom ofrece a los estudios alemanes una buena oportunidad para presentar sus juegos a una audiencia internacional. A pesar de la falta de videojuegos realmente grandes procedentes de Alemania, todavía hay títulos más pequeños notables que son apreciados en todo el mundo.

La aventura de piratas "Shadow Gambit: The Cursed Crew", de los creadores de "Desperados 3", podría convertirse en un juego de culto. O "The Darkest Files", un juego de detectives en el que se deben resolver los crímenes nazis.

(lgc/rml)