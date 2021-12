Brasil descarta certificado de vacunación como requisito para entrar al país

Brasil descartó este martes (07.11.2021) exigir un certificado de vacunación contra COVID-19 a los extranjeros que lleguen al país, pese a una recomendación del regulador sanitario y después de que el presidente Jair Bolsonaro comparara el requisito con una "correa" para animales.

"No se puede discriminar a las personas entre vacunadas y no vacunadas para imponer restricciones (...) La ciencia ya sabe que las vacunas no impiden totalmente la transmisión del virus", dijo el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, ante periodistas tras una reunión interministerial en la presidencia.

No obstante, Queiroga dijo que en momentos en que se desconocen las características precisas de la variante ómicron, Brasil exigirá a los no vacunados "una cuarentena de cinco días", como recomendó el regulador sanitario, Anvisa.

Después de ese plazo y con un test PCR negativo, "en el caso de los extranjeros que vienen a hacer turismo, pueden aprovechar las bellezas de este nuestro gran Brasil", agregó.

Hasta ahora, el único requisito era presentar el test PCR negativo.

Replicando declaraciones de Bolsonaro contra el pasaporte sanitario, Queiroga afirmó que "a veces es mejor perder la vida que perder la libertad. Nosotros no estamos aquí queriendo polemizar pero son derechos fundamentales y tienen la misma importancia".

Antes del anuncio, el presidente ultraderechista, que no se ha vacunado, rechazó el pedido de Anvisa sobre el pasaporte sanitario.

ee (afp / reuters )