Brasil derrota a Serbia y jugará contra México

La selección brasileña de fútbol venció hoy (27.06.2018) por 2-0 a Serbia y avanzó así a los octavos de final del Mundial como primera del Grupo E, acompañada como escolta por Suiza, que empató 2-2 con Costa Rica.

En el encuentro de la tercera jornada del grupo E disputado en el Spartak Stadium de Moscú, Paulinho adelantó a la Canarinha en el minuto 36, tras aprovechar un pase de Coutinho, y Thiago Silva amplió la ventaja en la segunda parte, con un remate de cabeza a la salida de un córner lanzado por Neymar (m.68).

El 'fenómeno' Coutinho

Paulinho, autor del primer gol celebró el triunfo y destacó además la asistencia que le dio Coutinho, a quien describió como "un fenómeno". "Lo más importante es la victoria y la clasificación", remarcó el jugador del Barcelona. Y agregó: "Si me eligieron el mejor del partido, no me preocupa. Mi única preocupación es entregar todo y poco a poco llegar a nuestro objetivo".

Sobre su gol, el mediocampista explicó que se dio gracias a una característica de su juego. "Siempre estoy buscando los espacios y así pasó en el primer tanto: el 'fenómeno' Coutinho me dio una gran asistencia y conseguí hacer el gol".

Por su parte, Thiago Silva, autor del segundo gol, se mostró satisfecho con lo hecho por el equipo. "Vi muchas cosas positivas hoy.

FEW (EFE, dpa)

