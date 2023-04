Borrell cancela viaje a China tras dar positivo a SARS-CoV-2

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se vio este miércoles (12.04.2023) obligado a cancelar su viaje a China, cuyo inicio estaba previsto para mañana jueves, por haber dado positivo al SARS-CoV-2, informó él mismo en su cuenta oficial de Twitter.

"He dado positivo en Covid y por eso, desafortunadamente, tengo que posponer mi visita a China", escribió el jefe de la diplomacia europa, que aseguró, que se encuentra bien y que no tiene síntomas. Borrell no dijo en qué momento podrá volver a viajar a China.

El alto representante tenía previsto iniciar este jueves un viaje oficial al país asiático hasta el próximo sábado para reunirse, entre otros, con el ministro de Seguridad Nacional de China, Li Shangfu, y con el ministro de Exteriores, Qin Gang, así como con organizaciones de la sociedad civil.

El domingo iba a acudir también a Japón, para la reunión de los ministros de Exteriores del G7, pero según dijo a EFE una portavoz de Borrell, el viaje dependerá de su estado de salud.

Este viaje de Borrell a China se iba a producir tras la visita que hicieron la semana pasada el presidente francés, Emmanuel Macron, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. (EFE)