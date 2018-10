Boris Johnson carga contra el plan del "brexit" de May: "Un fraude"

El exministro británico de Exteriores Boris Johnson volvió a presentarse hoy (02.10.2018) como el abanderado de la total desconexión de Bruselas al renovar sus ataques al plan del "brexit" de Theresa May, que calificó de "fraude", porque no le permitirá al Reino Unido recuperar "el control de sus asuntos".

El "plan Chequers"

Johnson volvió a arremeter contra May y pidió que se deseche el "plan Chequers" –la propuesta del Gobierno británico para regular su salida de la Unión Europea (UE) –, ante una gran ovación de unos 1.000 espectadores en el congreso "tory" en Birmingham. Sin embargo, Johnson no pidió la dimisión de May, después de que numerosas voces aseguraran que su intención era lograr su salida del Gobierno.

Para Johnson, con claras aspiraciones a liderar el Partido Conservador, ese plan tira por la borda el resultado del referéndum celebrado el 23 de junio de 2016, en el que los británicos votaron a favor de salir de la UE después de más de 40 años de participación.

Theresa May durante el Congreso del Partido Conservador en Birmingham

"Es un escándalo constitucional"

Siempre con sentido del humor, Johnson se llevó continuos aplausos de sus seguidores, entre ellos el exministro del "brexit", David Davis, al explicar que aceptar el "plan de Chequers" de May implicará que el Reino Unido esté ligado permanentemente al bloque europeo. "Chequers es un escándalo constitucional. No es pragmático, no es un compromiso. Es peligroso y política y económicamente inestable", dijo Johnson en una sala con capacidad para mil personas.

Así, Johnson exigió abandonar el actual plan de emergencia para evitar controles aduaneros entre Irlanda del Norte (que pertenece a Reino Unido) e Irlanda (en la UE). El plan permite que Irlanda del Norte mantenga una estrecha conexión con la UE

Segundo referéndum sobre el "brexit"

El euroescéptico Johnson alertó además del peligro de que se celebre un segundo referéndum sobre el "brexit", una petición que consideró "infame". También la idea de una desconexión paulatina de Bruselas es errónea, señaló al tiempo que defendió una ruptura clara.

El plan de May contempla la creación de un área de libre comercio para productos agrícolas que mantendría el sector atado a la normativa europea del mercado único, así como una frontera abierta entre Irlanda del Norte e Irlanda. Sin embargo, Londres abandonaría el mercado único para servicios, que representan el 80 por ciento de su economía.

FEW (dpa, EFE)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |