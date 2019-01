Bolton garantiza la seguridad de Israel ante retirada de EE.UU. de Siria

"Vamos a debatir la decisión del presidente (Donald Trump) de la retirada del noreste de Siria y asegurarnos de que el Estado Islámico es derrotado y no revive para convertirse de nuevo en amenaza y asegurar que la defensa de Israel y de otros amigos en la región esté garantizada", dijo Bolton en rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Bolton señaló el común objetivo de su país y de Israel de defenderse de la "continua amenaza iraní". "No dudamos que busca obtener armas nucleares y, a pesar del pacto nuclear iraní y de las sanciones, no cabe duda de que el liderazgo de Irán se siente estratégicamente comprometido a lograr armas nucleares y que EE.UU. e Israel están estratégicamente comprometidas a que eso no ocurra", señaló.

Bolton: "EE.UU. apoya de forma inequívoca el derecho de Israel a defenderse"

El asesor incidió en que su país e Israel, bajo el liderazgo de Trump y Netanyahu, mantienen "las mejores de nuestra historia", e insistió en que EE.UU. apoya de forma inequívoca el derecho de Israel a defenderse.

Netanyahu por su parte agradeció el continuo apoyo de EE.UU. a su país y tras anunciar que mañana, si el tiempo lo permite, visitarán los Altos del Golán, recalcó que Israel nunca los dejará: "Cuando esté allí, verá por qué nunca abandonaremos los Altos del Golán y por qué es importante que todos los países reconozcan la soberanía israelí" sobre esa zona, ocupada a Siria desde la Guerra de los seis días, de 1967.

El estadounidense halagó el "tremendo" logro que supuso a su juicio el traslado de la Embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, un gesto que también celebró Netanyahu.

jov (efe, haaretz)