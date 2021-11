Bolsonaro termina su visita a Italia

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro concluyó este martes (02.11.2021) una controvertida visita de cinco días a Italia, marcada por las protestas, pero también por el respaldo del líder ultraderechista italiano Matteo Salvini.

Los dos dirigentes rindieron homenaje en Pistoya (centro de Italia) a los 500 brasileños que murieron en la Segunda Guerra Mundial, en un acto oficial, al que asistieron autoridades brasileñas y algunas locales. "Pido disculpas por las polémicas que dividen (...). La amistad va más allá de las polémicas, que no representan al pueblo italiano", aseguró el líder ultraderechista y exministro del Interior italiano durante la ceremonia. "Me parecen increíbles y surrealistas" las polémicas suscitadas por la visita de Bolsonaro, añadió Salvini.



El acto, al que no asistió el alcalde de Pistoya ni el presidente de la región, fue organizado ante el monumento erigido en el cementerio de la ciudad en memoria de los soldados brasileños que murieron combatiendo contra los nazis, los llamados "pracinhas", y cuyos restos fueron trasladados en la década de 1960 a Brasil.



La presencia de Bolsonaro en la península, quien llegó el viernes para asistir el fin de semana a la cumbre del G20 en Roma, ha generado polémicas y protestas en varias localidades del norte de Italia. El lunes (01.11.2021), se registraron duros enfrentamientos en Padua entre unos 500 militantes de extrema izquierda y la policía, que tuvo que utilizar cañones de agua para disolver la manifestación. (afp)