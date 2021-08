Bolsonaro insiste: elecciones de 2022 no serán confiables

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a cuestionar este miércoles (11.08.2021) la fiabilidad del sistema de voto electrónico y, con ello, la confianza en las próximas elecciones presidenciales, un día después de que el Congreso rechazara una propuesta para alterar precisamente el sistema de sufragio en urnas electrónicas, que funciona desde 1996 en el país.

"Hoy tenemos señales de [que será] una elección en la que no se confiará en el resultado del conteo”, subrayó el jefe de Estado ultraderechista ante un grupo de simpatizantes fuera de su residencia oficial en Brasilia. Si bien reconoció que "no tengo pruebas”, reiteró sus dudas respecto al sistema electoral, dudas que -garantizó- son compartidas "por la mayoría del pueblo".

El mandatario aseguró que el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso, que buscaba que se combinara el voto electrónico con un comprobante en papel, fue rechazado debido a que muchos diputados no votaron por "presiones y chantajes". El proyecto requería 308 votos para ser aprobado, pero solo obtuvo el apoyo de 229 diputados, por lo que fue archivado.

Bolsonaro en la parada militar.

Desfile militar "ridículo”

Pese a que los números parecen mostrar una derrota apabullante, Bolsonaro lo ve de otra forma. "Estuvo dividido, 229 a favor, 218 contra. Es una señal de que la mitad no cree 100 por ciento en la integridad de los trabajos del Tribunal Superior Electoral (TSE). No creen que el resultado final sea confiable", dijo. Hasta la fecha, el sistema de votación no ha sido objeto de denuncias de fraudes.

Bolsonaro, que llegó a amenazar con no realizar las elecciones de 2022 sin esa reforma, sostiene que hubo fraude en las dos últimas presidenciales y que él debía haber ganado en la primera ronda en 2018, algo sin fundamento según la justicia electoral y numerosos especialistas. El líder ultraderechista añadió que el TSE busca un fraude para volver a llevar al poder "a un ladrón", en clara alusión al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, favorito en todos los sondeos para el año próximo.

En tanto, el vicepresidente Hamilton Mourao, distanciado de Bolsonaro, dijo que "el Congreso decidió y está decidido", por lo que confía en que "el asunto se haya acabado" y que eso ayude a superar el conflicto institucional. Mourao también comentó un "inusual" desfile militar que el mandatario encabezó frente al Congreso poco antes de la votación, que para la oposición fue un claro intento de "intimidar" a los diputados. "Si era eso, fue extremadamente ridículo", declaró.

DZC (EFE, AFP)