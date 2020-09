Bolsonaro aumenta castigos a maltratadores de animales (aunque no quería)

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, promulgará este martes (29.09.2020) una ley aprobada por el Parlamento que aumenta las penas a quienes maltraten a perros o gatos, a pesar de que en su momento se había mostrado contrario a la idea de enviar a prisión por hasta cinco años a una persona que agrediera a una mascota.

Sin embargo, dentro de su familia hay una amante de los animales. Se trata de su esposa, Michelle Bolsonaro, quien hizo lobby para que el mandatario finalmente pusiera su rúbrica en la iniciativa legal. Por cierto, Michelle usó sus redes sociales para pedir apoyo a la propuesta e incluso publicó una foto del presidente con un cachorro. "Encantando a mi papá @jairmessiasbolsonaro para que promulgue el PL 1095 que nos protegerá de los malos tratos", dice el texto, publicado en Instagram el 9 de septiembre. En Facebook, en tanto, colgó una foto de ella junto a un perro.

Bolsonaro tenía tantas dudas respecto a la pertinencia de esta ley que dijo que pediría la opinión de sus seguidores en redes sociales. Por ello, el 10 de septiembre, durante una transmisión online acompañado de un "youtuber" de 10 años, dijo que haría una encuesta, aunque estaba seguro de que lo atacarían por sí o por no. "Si la promulgo, me criticarán que la pena es muy alta. Si la veto, los animalistas me van a pegar también", se quejó el mandatario.

"¿Dos años de cárcel?”

Hasta hoy, el maltrato animal en Brasil era castigado con entre tres y 12 meses de presidio, además de una multa. Si la mascota muere, el castigo aumenta levemente. Con el cambio, presentado por el diputado del partido Patriota, Fred Costa, si se agrede a un perro o un gato la pena irá de dos hasta cinco años, además de una multa y prohibición de tener mascotas. Para el resto de los animales, la ley -que data de 1998- sigue igual.

Pero Bolsonaro igual no está convencido. A sus seguidores les dijo "¿se dan cuenta de lo que son dos años de cárcel para una persona que maltrató a un cachorro? ¿De dos a cinco años?". Incluso hizo una comparación, recordando que quien abandona a un recién nacido debe cumplir una pena de seis meses a tres años. Como sea, lo importante es que la ley ya es una realidad.

DZC (Correio do Povo, O Tempo)