Bolivia: Evo Morales se retira de caminata contra Luis Arce

El exgobernante argumentó que se retiraba de la marcha para demostrar que la movilización de sus grupos afines no es para apoyar su candidatura presidencial.

El expresidente de Bolivia y líder del oficialismo, Evo Morales (2006-2019), se retiró este miércoles (18.09.2024) de la caminata organizada por sus seguidores, contra el Gobierno de Luis Arce, para -según dijo- demostrar que la movilización no es para defender su candidatura presidencial para las elecciones de 2025.

"La marcha no es del Evo, es del pueblo. Por lo tanto, (el Gobierno) sataniza, penaliza y criminaliza a Evo", sostuvo el exmandatario, quien agregó que la manifestación continuará sin él. Morales -quien también lidera al partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS)- afirmó que la caminata "es para evitar un bloqueo de caminos" y que tiene la intención de exigir que el Ejecutivo mejore su gestión "para que no falte combustible, que no falte dólares".

La movilización cumplió el segundo día de recorrido, partiendo de la localidad de Panduro, en el altiplano occidental del país, para recorrer 15 kilómetros hasta La Huachaca y luego detenerse, esta jornada, a unos 131 kilómetros de su destino final: la ciudad de La Paz, sede del Ejecutivo boliviano.

El Gobierno argumenta que el objetivo principal de Morales es defender su candidatura presidencial incluso por sobre la Constitución que él mismo promulgó en 2009, para luego iniciar un bloqueo de caminos que finalice en un "golpe de Estado" contra Arce.

"Si violas la Constitución Política del Estado, estás violando el sistema legal y la institucionalidad democrática, lo cual constituye un delito que está penado por la ley. Y ante la ley, todos somos iguales", escribió este miércoles el vicepresidente David Choquehuanca en la red social X (antes Twitter) aludiendo a Morales.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, calificó a Morales como un "golpista confeso". Además, acusó al expresidente de decir que, si Arce o Choquehuanca, "abandonan al pueblo" el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez -quien es afín a Morales- puede asumir el mando del país. Del Castillo informó que todos los detalles sobre la movilización, que llamó "la marcha de la muerte", pasarán a una carpeta y que iniciará "los procesos correspondientes" de investigación.

Morales y Arce están distanciados desde fines de 2021 por diferencias en la administración del Estado que se profundizaron ante la necesidad de renovar la dirección nacional del MAS, algo en lo que las facciones leales a ambos no han podido ponerse de acuerdo. También, la candidatura de Morales es un motivo de polémica interna en el oficialismo, pues desde el Gobierno se ha insistido en que el expresidente ya no se puede volver a postular, mientras que sus sectores afines defienden que sí puede.

ama (efe, afp)